المتحدث العسكري تعقيبًا على مهاجمة رقيب جيش: مُصرّين على التضحية فداء للوطن

أصدر المتحدث العسكري بيانًا رسميًا تعقيبًا على ما حدث ظهر اليوم من اعتداء على رقيب بالقوات المسلحة من قبل مجهولين بمنطقة المرج.

وجاء بين المتحدث العسكري كالتالي:-

“استمرارًا لمساعى العناصر الإرهابية لعرقلة مسيرة الإستقرار والأمن ومحاولة إثناء قوى الأمن عن القيام بمهامها … قامت عناصر إرهابية صباح اليوم مستقلة دراجة بخارية بإطلاق عدة أعيرة نارية على أحد ضباط الصف من القوات المسلحة أثناء توجهه من منزله بمنطقة المرج إلى مقر عمله مما أدى إلى إصابته فى أماكن متفرقة بالجسم وتم نقله إلى أحد المستشفيات العسكرية لتلقى العلاج وجارى إتخاذ اللازم بمعرفة الجهات الأمنية لضبط الجناة.

هذا ويؤكد رجال القوات المسلحة البواسل إصرارهم على بذل النفيس والغالى والتضحية بأرواحهم فداءً للوطن ، وأن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تثنيهم عن القيام بمهامهم فى القضاء على الإرهاب وحماية المواطنين”.

يُذكر أن الرقيب المصاب تم نقله لمستشفى كوبري القبة العسكري لتلقي العلاج اللازم، كما انتقل فريق من النيابة العسكرية للتحقيق.