بحث أولويات العمل الاجتماعي والتنموي بختام اجتماع وزراء الشئون الاجتماعية العرب

اختتم مجلس وزراء الشئون الإجتماعية العرب، اليوم، دورته العادية الرابعة والثلاثين والذي عقدت بشرم الشيخ في الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر الجاري برئاسة دولة الإمارات العربية ومشاركة جميع الدول الأعضاء.

تشارك وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، اليوم، في اجتماع وزراء الشئون الاجتماعية العرب في دورته الـ34 برئاسة دولة الأمارات العربية المتحدة بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر، بحضور 8 وزراء عرب بالإضافة للدكتورة غادة والي وزير الشئون الإجتماعية المصرية.

شهدت الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس، دراسة عدد من الموضوعات الهامة والتي تمثل أولويات للعمل الاجتماعي والتنموي المشترك، وفي مقدمتها الإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة والتي ستعقد بتونس 2015، كذلك الإعداد والتحضير للقمة العربية العادية والتي ستعقد بمصر 2015 وتقديم الدعم والإغاثة لدولة فلسطين، بالإضافة إلي عدد من الموضوعات الخاصة بخفض معدلات الفقر بالدول العربية والسياسات الاجتماعية القائمة بهذه الدول وعدد من الموضوعات الخاصة بذوي الإعاقة والأسرة والطفولة.

وألقي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء كلمة، أكد فيها على جهود المحافظة في مجال النهوض بكافة الأنشطة والخدمات الإجتماعية ، بالتنسيق مع وزارة الشئون الإجتماعية من اجل الإرتقاء بالمستوي الإجتماعي لمواطني المحافظة وبصفة خاصة محدودي الدخل ، وأصحاب المعاشات المختلفة وايضا الفئات الخاصة مثل الايتام والمعاقين وغيرهم وكذا ابناء جنوب سيناء من البدو خاصة الذين ما زالوا يقطنون في الوديان والتجمعات البدوية الجبلية البعيدة.

وأكدت الدكتورة غادة والى وزارة الشئون الاجتماعية على اهتمام مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب اهتماما خاصا بذوي الاعاقة واشارت الي مشروع سيعرض حاليا بمجلس وزراء الاعلام العرب القادم ، والذي من شانه زيادة الجهودة للمطالبة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ، وتحقيق المواثيق والقوانين الدولية داخل الوطن العربي.