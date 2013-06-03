"إيجاس" تفشل فى توصيل الغاز لـ2 مليون عميل منزلى بسبب نقص السيولة

فشلت الشركة القابضة للغازات "إيجاس" فى تنفيذ خطتها لتوصيل الغاز الطبيعى لـ2 مليون عميل منزلى، والذى كان مقررا أن يتم توصيل الغاز خلال فترة تصل إلى 18، تبدأ فى يناير 2013، وتنتهى فى 2014، لكن حالة نقص السيولة التى تعانى منها الشركة القابضة للغازات، وشركات توصيل حاليا باعدت بين تنفيذ تلك الخطة.

وكشف مصدر حكومى أن الشركة القابضة تطالب شركات توصيل الغاز بالاقتراض لتنفيذ خطة توصيل الغاز للمنازل، مع صعوبة تحقيق ذلك فى ظل التزاماتها، واستنزافها الحد الأدنى للقروض، مع حالة العجز الشديد الذى تعانيه شهريا فى توفير المرتبات للعاملين.

وقال المصدر، أتمنى أن تحافظ الحكومة على معدلات توصيل الغاز التى تحققت العام الماضى، والتى تصل إلى 580 ألف عميل، لافتا إلى أن الشركة القابضة للغازات كانت قد أكدت أنها سوف تقوم باستيراد الخامات، وتوفيرها لشركات التوصيل، وهو ما لم يحدث نتيجة لحالة نقص السيولة التى تعانى منها الشركة.

وتعتزم الحكومة ممثلة فى الشركة القابضة للغازات "إيجاس" التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، لتخفيف الاعباء من على كاهل الموازنة العامة للدولة، والتى يتم استنزافها فى عمليات استيراد السولار والبنزين، حيث تحاول تنفيذ خطة حكومية لتوصيل الغاز لـ2 مليون عميل على مدار 18 شهرا، إلا أن نقص السيولة، والحالة الاقتصادية التى تعيشها مصر حاليا تباعد بين تنفيذ خطة الحكومة فى التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.

وكان الدكتور شريف سوسة، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، قد صرح من قبل أنه تقرر توصيل الغاز الطبيعى إلى 1.6 مليون وحدة سكنية جديدة، وفقًا لبرنامج توصيل الغاز إلى مليونى وحدة سكنية، خلال الفترة من يناير 2013 وحتى يونيو 2014 بتمويل 6.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى توصيل الغاز للمصانع والمنشآت التجارية.