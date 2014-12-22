هكذا خطفت السلطانة الأم الأضواء من زميلاتها الشابات

أثارت الممثلة التركية السبعينية نبهات شهري الشهيرة بالسلطانة الأم الإعجاب بأناقتها اللافتة، التي فاقت أناقة الشابات في حفل افتتاح الفيلم العالمي التركي (الأمل الأخير – son umut) في مركز "زورلو" التجاري في اسطنبول بحضور بطله الممثل الأسترالي العالمي راسل كرو وشريكيه ببطولته الممثل والمخرج يلماز أردوغان والممثل الكوميدي الشهير جيم يلماز حبيب جانسو ديري السابق، الذي حضر مع حبيبته الجديدة عائشة خاتون، واستاء من حضور زوجته السابقة عارضة الأزياء آهو ياتو وأكد للمقربين منه إنه لم يدعها للحفل إطلاقاً حتى لا يعرض صديقته عائشة للإحراج.

تابعوا أيضاً: أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"