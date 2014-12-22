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هكذا خطفت السلطانة الأم الأضواء من زميلاتها الشابات

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هكذا خطفت السلطانة الأم الأضواء من زميلاتها الشابات هكذا خطفت السلطانة الأم الأضواء من زميلاتها الشابات

الإثنين 22-12-2014 18:31

أثارت الممثلة التركية السبعينية نبهات شهري الشهيرة بالسلطانة الأم الإعجاب بأناقتها اللافتة، التي فاقت أناقة الشابات في حفل افتتاح الفيلم العالمي التركي (الأمل الأخير – son umut) في مركز "زورلو" التجاري في اسطنبول بحضور بطله الممثل الأسترالي العالمي راسل كرو وشريكيه ببطولته الممثل والمخرج يلماز أردوغان والممثل الكوميدي الشهير جيم يلماز حبيب جانسو ديري السابق، الذي حضر مع حبيبته الجديدة عائشة خاتون، واستاء من حضور زوجته السابقة عارضة الأزياء آهو ياتو وأكد للمقربين منه إنه لم يدعها للحفل إطلاقاً حتى لا يعرض صديقته عائشة للإحراج.

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