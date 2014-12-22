بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي الجديدة

تفقد اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية، يرافقه متولى حسن رئيس مركز ومدينة أبوصوير، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، الأعمال الإنشائية لمشروع إنشاء محطة الصرف الصحى الجديدة بقرية السبع آبار التابعة لمركز ومدينة أبوصوير.

تقام المحطة على مساحة إجمالية 28 ألف متر مسطح، بتكلفة إجمالية 65 مليون جنيه، وتشمل إقامة وتنفيذ 4 محطات، وشبكات الانحدار، وتخدم مدينة أبوصوير وقرى السبع آبار وأبورضوان والجزارين وأبوشوشة وعدد من التوابع المحرومة من الخدمة.

استمع المحافظ خلال جولته إلى شرح تفصيلي عن مراحل تنفيذ المشروع من المهندس سمير عوض رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات لمنطقة القناة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وأعطى المحافظ تعليمات بضرورة مضاعفة وتكثيف حجم الأعمال والالتزام بالجدول الزمنى والتوقيتات المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروع ودخول المحطة للخدمة الفعلية لتلبية احتياجات المواطنيين والعمل على توفير خدمات المحطة للمناطق المحرومة.

رافق المحافظ المهندسة ليلى مصطفى رئيس قطاع الصرف الصحى بشركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد جمعة مدير المشروع.