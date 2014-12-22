19 قاضياً جديداً من محاكم دبي يؤدون اليمين القانونية

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي أدى تسعة عشر قاضيا جديدا في محاكم دبي اليمين القانوينة .

فقد أقسم القضاة أمام سموه في قصره في زعبيل ظهر اليوم بأن يؤدوا عملهم بأمانه وإخلاص وأن يلتزموا سلوك القاضي الشريف وأن يحترموا القوانين.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجه القضاة بأن يتفيأوا تحت عباءة القانون وأخلاق المهنة بعيدا عن الإنحياز لطرف دون اخر من الأطراف ذوي العلاقة في القضايا التي تنظرها المحاكم وإعطاء كل ذي حق حقه.

وشدد سموه على أن القانون للجميع وفوق الجميع وأن الناس أمامه سواسيه لافرق بين عربي وأجنبي ولابين غني وفقير .. وأمر سموه مدير محاكم دبي والمسؤولين المعنيين والقضاة بتسريع إنجاز قضايا الناس والتسهيل عليهم دون إبطاء وبعيدا عن الروتين والبيروقراطية التي قد تضر بمصالح الناس وحقوقهم وتقتل روح الإبداع عند الموظف أو القاضي دون مبرر.

وتمنى سموه للقضاة الجدد في محكمة الاستئناف والمحاكم الإبتدائية التوفيق في أداء رسالتهم على أكمل وجه وتحقيق العدالة بين المتخاصمين.

حضر مراسم أداء اليمين سعادة طارش عيد المنصوري مدير محاكم دبي و سعادة اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي وعدد من المسؤولين.