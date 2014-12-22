محمد بن راشد يستقبل سلطان طائفة البهرة الإسلامية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في قصر سموه في زعبيل ظهر اليوم بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي فضيلة الشيخ مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة الإسلامية.

وقد رحب سموه بالسلطان سيف الدين وتجاذب معه أطراف الحديث حول عدد من القضايا الانسانية والاسلامية ذات الصلة بترسيخ ثقافة التسامح الديني والتعايش بين جميع الطوائف والأديان بعيدا عن التعصب والأنانية والتشدد الديني الذي يسيء الى ديننا الإسلامي الحنيف دين المحبة والسلام.

وتقدم فضيلة السلطان سيف الدين بالشكر والتقدير الى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على الرعاية الكريمة التي توليها حكومة دبي والمسؤولين فيها لطائفته التي تساهم من خلال أعمالها واستثماراتها في الدولة في تعزيز الإقتصاد الوطني ونموه وإزدهاره.

وأشاد فضيلة السلطان بروح التسامح والتعايش والمساواة التي تسود مجتمع دولة الإمارات بفضل السياسة الحكيمة والتوجيهات السديدة لقيادتها الكريمة التي تؤكد في جميع المناسبات والأوقات أن مجتمع دولة الإمارات المتنوع ثقافيا ودينيا وعرقيا يشكل نموذجا ومثالا للتعايش والتناغم الانساني والاجتماعي دون تمييز.

حضر اللقاء معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات الى جانب عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.