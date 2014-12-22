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تأجيل محاكمة 30 من قيادات وكوادر الإخوان بدمياط إلى 17 يناير للنطق بالحكم

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تأجيل محاكمة 30 من قيادات وكوادر الإخوان بدمياط إلى 17 يناير للنطق بالحكم تأجيل محاكمة 30 من قيادات وكوادر الإخوان بدمياط إلى 17 يناير للنطق بالحكم

حكم

أجلت محكمة جنايات دمياط، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار صلاح شرابية رئيس المحكمة، محاكمة 30 من قيادات جماعة الإخوان بدمياط، في القضيتين 13512جنايات مركز دمياط والمتهم فيها 22 اخوانيا والقضية رقم 15072 قسم اول دمياط والمتهم فيها 8 متهمين إلى جلسة 17 يناير للنطق بالحكم.

يواجه التهم في القضية الدكتور سعد عمارة وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشوري المنحل، والدكتور عبده البردويل نقيب الأطباء السابق وأمين حزب الحرية والعدالة بدمياط.

كانت النيابة العامة بدمياط، قد أحالت المتهمين في القضيتين، بتهم الإنضمام لجماعة محظورة، والتحريض علي العنف واثارة الشغب.

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