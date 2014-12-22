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اختبار طبي يحدد قدرة حسين السيد على مواجهة الاتحاد

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اختبار طبي يحدد قدرة حسين السيد على مواجهة الاتحاد اختبار طبي يحدد قدرة حسين السيد على مواجهة الاتحاد

يحدد الأهلي قدرة ظهيره الأيسر حسين السيد على مواجهة الاتحاد السكندري يوم الأربعاء المقبل من عدمها خلال اختبار طبي.

ويحتاج اللاعب الشهير بـ"مارسيلو" إلى راحة بسبب شعوره بإجهاد شديد في العضلة الخلفية.

وأعلن الأهلي، أن اللاعب لا يعاني من شد في العضلة الخلفية، فقط عملية إجهاد.

وأوضح الأهلي في نشرته الرياضية يوم الاثنين أن اللاعب سيخضع لفحوصات أخرى صباح الثلاثاء.

وبحسب النتيجة سيتحدد مدى مشاركة اللاعب أمام الفريق الذي يدربه حسام حسن.

ويحتاج الأهلي لجهود اللاعب القادم للفريق من للمقاصة، وذلك في ظل النقص العددي الحاد للشياطين الحمر في هذا المركز.

فالأهلي يفتقد لجهود لاعبه القادم من الزمالك صبري رحيل بسبب الإصابة، ولا يملكن في قائمته لتغطية مركز الظهير الأيسر سوى حسين السيد.

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