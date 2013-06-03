ماذا ارتدت النجمات في حفل Chime For Change؟

ساندت النجمة Jennifer Lopez، إلى جانب عدد من المشاهير حول العالم، قضايا المرأة، عبر إقامة حفلة غنائيّة ضخمة في ملعب توكينهام في لندن، بتنظيم جمعيّة chime for change التي أسّستها Frida Giannini مصمّمة دار Gucci للأزياء، إلى جانب صديقتيها Beyoncé و Salma Hayek.

حضر الحفلة عدد من ممثلات هوليوود المتألّقات بأجمل أزياء Gucci ، منهنّ Blake Lively التي ارتدت فستاناً أبيض عصريّاً وجميلاً، وFreida Pinto التي اختارت بدلة بيضاء عمليّة، بينما ظهرت Jessica Chastain بفستان أسود قصير وناعم. أمّا نجمة الحفل Beyoncé فقد ظهرت بأربع إطلالات مختلفة، كانت أولاها إطلالة فضيّة برّاقة من Gucci ، لتُشعل المسرح لاحقاً مرتدية بدلة جلديّة جريئة.

شاهدي ماذا ارتدت النجمات في حفلة Chime for Change الغنائيّة، واختاري الأجمل بينهنّ.