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بالصور.. السقا يصطحب “تشافي” وأسرته في جولة بالأهرامات

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بالصور.. السقا يصطحب “تشافي” وأسرته في جولة بالأهرامات بالصور.. السقا يصطحب “تشافي” وأسرته في جولة بالأهرامات

تشافي والسقا

نشر الفنان أحمد السقا صورًا تذكارية مع تشافى هيرنانديز، نجم فريق برشلونة الإسبانى، وأسرته أثناء زيارته الأهرامات والذى تمتع بمشاهدة الحضارة المصرية وعبق التاريخ الفرعونى، وذلك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وحرص السقا على التواجد مع تشافى كنوع من الترحيب به فى ، حيث أكد تشافى أثناء المؤتمر الصحفى الذى أمس أن مصر تعد بلده الثانية، مشيرًا إلى أنه يشعر بالأمان وسط أهلها وكأنه يعيش فى كتالونيا، وأنه سعيد بخوض إجازة عيد الميلاد فى بلد الحضارة مع أسرته التى أبدت سعادتها الشديدة بالتواجد على أرض أم الدنيا.

يُذكر أن تشافي من المقرر أن يقضي 5 أيام في مصر يتخللها تدريب مجموعة من الأطفال على فنون كرة القدم في أكاديمية “تشافي” بنادي بالم هيلز.

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