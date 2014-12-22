محافظ الجيزة: استكمال كوبري عبور المشاه بمنطقة أرض اللواء خلال ساعات

قررت محافظة الجيزة إجراء توسعات بكوبري عبور المشاة الجديد بمنطقة أرض اللواء إستجابة لمطالب الأهالي وضماناً لعدم التزاحم على الكوبري.

صرح بذلك الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة عقب الاجتماع الذى عقدة اليوم الاثنين لمناقشة الاجراءات اللازمة لسرعة التنفيذ.

ولفت المحافظ أنه ولحين الانتهاء من التوسعات الجديدة تقرر العودة إلى إستخدام مزلقان السكة الحديد مؤقتاً مع الالتزام بتطبيق ضوابط حازمة وصارمة لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم على أن تتضمن هذه الضوابط تكثيف تواجد “خفراء المزلقان” لمدة 24 ساعة يوميًا وأن يتم التشغيل والتحكم في المزلقان وفقاً للنظام المعمول به فى المزلقانات المفتوحة .

وقال في تصريحات له أن التشغيل التجريبي لكوبري عبور المشاة كشف شدة الإقبال على استخدامه في وقت واحد مما أدى إلى التزاحم.

أضاف إنه تقرر وقف التشغيل التجريبي لكوبري المشاه لحين تنفيذ التوسعات لا سيما أن عرض السلم لا يستوعب التعديلات المقررة.

وأوضح الدكتور على عبد الرحمن أنه يجرى بالتزامن مع التوسعات الجديدة تركيب السلم الكهربائي وتركيب مصعدين لكبار السن ـ وسيتم الإنتهاء من المشروع كاملاً في أقرب وقت تيسيراً على الأهالي.

وقال المحافظ إنه عقد اليوم الإثنين إجتماعاً عاجلاً مع مسئولي الشركة المنفذة وإستشارى المشروع لاتخاذ الإجراءات التى من شأنها التعجيل لإستكمال الكوبري وفقاً للتوسعات الجديدة والتي من المقرر البدء فى تنفيذها خلال ساعات.

> وكان الدكتور على عبد الرحمن قد قام مساء أمس الاحد بجولة تفقدية لمنطقة أرض اللواء.

أ ش أ