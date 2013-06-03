أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. علوم و تكنولوجيا
  4. DMC

مصر تسمح بنشر خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لمختلف شرائح المجتمع

Google+ Print
مصر تسمح بنشر خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لمختلف شرائح المجتمع مصر تسمح بنشر خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لمختلف شرائح المجتمع
4 شركات تحصل على تراخيص هذه الخدمات والحكومة تحصل على 3% من عائداتها

كتب : الأناضول منذ 0 دقيقة

وافقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، بشكل نهائي على إتاحة خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، لمختلف الشرائح في المجتمع، بعد أن كان ذلك قاصرا على قطاعات محددة في الدولة خلال الفترة الماضية.

وقال عمرو بدوي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات : "حصلت وزارة الاتصالات على كافة الموافقات الأمنية لبدء تقديم تلك الخدمات، خاصة فى المناطق النائية".

وأضاف بدوي فى تصريحات صحفيه على هامش مؤتمر بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم، أن هناك 4 شركات مصرية حاصلة على تراخيص تقديم خدمات الانترنت عبر الأقمار الصناعية، هي "الكان" و"موبي سيرف" و"إيجييت سيرف" و"الموجات الأفريقية".

وقال: "خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية سترفع سرعات الانترنت إلى 20 جيجا بايت بدلا من 6 جيجا بايت حاليا، كما ستحصل على 3٪ من عائدات الشركات المقدمة لهذه الخدمات".

وكانت الحكومة تسمح لبعض الشركات العاملة في المناطق النائية فقط، خاصة شركات النفط بالحصول على خدمات الانترنت عبر الأقمار الصناعية لعدم امتداد شبكات الاتصالات الثابتة بشكل خاص إلى بعض هذه المناطق خلال الفترة الماضية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر