مصر تسمح بنشر خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لمختلف شرائح المجتمع

4 شركات تحصل على تراخيص هذه الخدمات والحكومة تحصل على 3% من عائداتها

كتب : الأناضول منذ 0 دقيقة

وافقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، بشكل نهائي على إتاحة خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، لمختلف الشرائح في المجتمع، بعد أن كان ذلك قاصرا على قطاعات محددة في الدولة خلال الفترة الماضية.

وقال عمرو بدوي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات : "حصلت وزارة الاتصالات على كافة الموافقات الأمنية لبدء تقديم تلك الخدمات، خاصة فى المناطق النائية".

وأضاف بدوي فى تصريحات صحفيه على هامش مؤتمر بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم، أن هناك 4 شركات مصرية حاصلة على تراخيص تقديم خدمات الانترنت عبر الأقمار الصناعية، هي "الكان" و"موبي سيرف" و"إيجييت سيرف" و"الموجات الأفريقية".

وقال: "خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية سترفع سرعات الانترنت إلى 20 جيجا بايت بدلا من 6 جيجا بايت حاليا، كما ستحصل الحكومة على 3٪ من عائدات الشركات المقدمة لهذه الخدمات".

وكانت الحكومة تسمح لبعض الشركات العاملة في المناطق النائية فقط، خاصة شركات النفط بالحصول على خدمات الانترنت عبر الأقمار الصناعية لعدم امتداد شبكات الاتصالات الثابتة بشكل خاص إلى بعض هذه المناطق خلال الفترة الماضية.