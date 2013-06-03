السيسي يوجه التحية لطنطاوي وعنان.. ويؤكد: مصر تحتاج 4 تريليون جنيه وما ننفقه 200 مليار فقط

وزير الدفاع: ثقافة الترشيد ضرورية لمساندة الوضع الاقتصادي

كتب : أحمد عبدالعظيم منذ 47 دقيقة

وجه الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام ووزير الدفاع، على توجيه التحية للمشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع السابق، والفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، مطالبًا في الكلمة التي ألقاها في نهاية افتتاح أعمال التطوير بمستفشى القبة العسكري أن يكون لدى المصريين، اهتمام بما يقام من مشروعات والحفاظ عليها لما يتم بذله من جهد وتكلفة لإنشاء مثل هذه المشروعات لخدمة المواطنين.

ودعا السيسي، إلى ضروره مساندة مصر في الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها مصر، مؤكدًا أن ذلك يحتاج إلى ثقافة الترشيد في الإنفاق قائلاً: "االبلد عايز يتصرف عليها من ٣ إلى ٤ تريليون جنيه. لكن ما يتم إنفاقه فعليًا هو ٢٠٠ مليار فقط".

السيسي، افتتح المرحلة الثانية من تطوير المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة، والتي شملت افتتاح مستشفى الصدر وجناح للعمليات بمستشفى الجراحة ومركز السمع والاتزان والتخاطب وقسم العلاج الطبيعي وأعمال التطوير لقسم معايرة وإصلاح الأجهزة الطبية ووحدات للتخلص الآمن من النفايات الطبية.

واستمع إلى شرح من اللواء أركان حرب هارون أبوسحلي، مدير المجمع الطبي، تناول مراحل تطوير المجمع الذي يعد بمثابة مدينة طبية متكاملة تقدم خدمة طبية وعلاجية راقية لجميع المواطنين من خلال ٧ مستشفيات ومجموعة من المراكز العلاجية التخصصية.

وقال أبوسحلي، إن طاقة المجمع تبلغ ١٢٠٠ سرير يمكن رفعها إلى ١٣٠٠ سرير، منهم ١٧٠ سرير رعاية مركزة وإفاقة و٤٤ سرير غسيل كلوي و٣٠ غرفة عمليات، مضيفًا: "المجمع يستقبل ما يزيد عن ٤٠ ألف مواطن شهريًا من المدنيين والعسكريين وأسرهم من خلال المستشفيات والأقسام العلاجية والعيادات الخارجية المختلفة".

وشاهد السيسي، فيلما تسجيليا تضمن نشأة وتطور المجمع وما يتضمنه من إمكانات طبية وعلاجية، كما تناول الفيلم أعمال المرحلة الثانية لتطوير المجمع الطبي من خلال إقامة مستشفى تخصصي متكامل لأمراض الجهاز التنفسي وتجهيزها بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية وإنشاء جناح جديد للعمليات بمستشفى الجراحة العسكري ومركز للسمعيات والاتزان والتخاطب وقسم العلاج الطبيعي.

وعبر شبكة الفيديو كونفرانس، افتتح الفريق، الأسبقية الثانية لمركز السمعيات والاتزان والتخاطب الذي يضم وحدة للسمعيات لقياس ضغط الأذن وتقييم زراعة القوقعة ووحدة لفحص أمراض الحنجرة باستخدام المناظير وقسم العلاج الطبيعي والروماتيزم والتأهيل الذي يضم مجموعة من أحدث أجهزة ووحدات للطب الطبيعي باستخدام الليزر والموجات المغناطيسية والصوتية والعلاج بالكهرباء والإبر الصينية لعلاج وتأهيل المرضى تحت إشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.

كما تفقد السيسي، جناح العمليات بمستشفى الجراحة العسكري بعد تطويره، حيث يحتوى على ٣ غرف عمليات كبرى تعد الأحدث في العالم من حيث التقنيات المستخدمة منها اثنان بنظام الكبسولة وغرفة للجراحة باستخدام المناظير ووحدات للرعاية المركزة لما بعد الجراحة والمزودة بأحدث الأجهزة الطبية وشاشات مراقبة المرضى إلكترونيا.