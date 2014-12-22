غداً .. وزير الثقافة ومحافظ أسيوط يفتتحان المؤتمر العام لأدباء مصر الـ29

يفتتح الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة، و اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط، والدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، غداً الثلاثاء، المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته التاسعة والعشرون ؛ والذى تنظمه الإدارة العامة للثقافة العامة، تحت عنوان “الأدب وثقافة الاختلاف” دورة الأديب الراحل قاسم مسعد عليوة.

تعقد فعاليات المؤتمر بقصر ثقافة اسيوط وعدد من قصور الثقافة بمراكز ابوتيج وابنوب ومنفلوط والبدارى ، وذلك فى الفترة من 23 وحتى 25 ديسمبر الجاري.

يتضمن المؤتمر ثلاثة محاور الأول تحت عنوان”الآخر – إشكالية المصطلح ومعوقات الخطاب الثقافى” ، والمحور الثانى تحت عنوان “الأدب بين التنظير وقضايا الجماهير” ، يتضمن المحور الثالث الذى تعقد جلساته تحت عنوان “المشهد الإبداعى فى أسيوط” خمس جلسات ويرأس المؤتمر العام فى دورته باسيوط الدكتور عماد ابو غازى وزير الثقافة الأسبق”.

ويشهد المؤتمر فى ختام جلسته الاولى تكريم اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط، ورئيس المؤتمر، وأمين عام المؤتمر، إضافة إلى تكريم عدد من الادباء والشاعر سعد عبد الرحمن عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأكد اللواء ابراهيم حماد محافظ​​ أسيوط على ان انعقاد المؤتمر العام لأدباء مصر فى دورته التاسعة والعشرين تحت عنوان “الادب…وثقافة الاختلاف” على ارض محافظة اسيوط عاصمة الصعيد له اهمية كبيرة خاصة وان تلك المحافظة التى انجبت العديد من رموز مصر فى كافة المجالات خاصة.

وأشار المحافظ إلى ان المؤتمر يستضيف اكثر من 400 أديب من مختلف محافظات الجمهورية مما يساهم بشكل كبير فى دعم وتنشيط الحركة الأدبية فى مصر والمساهمة فى تهيئة المناخ المناسب للتواصل بين أدباء مصر ورموز الحركة الثقافية من جميع الأجيال بالاضافة الى تسليط الضوء على الإبداع الأدبي فى الصعيد.