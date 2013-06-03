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"السينمائيين" تصدر بيانا ضد ممارسات لجان "الشورى"

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"السينمائيين" تصدر بيانا ضد ممارسات لجان "الشورى" "السينمائيين" تصدر بيانا ضد ممارسات لجان "الشورى"
بيان النقابة: كنا نأمل بعد الثورة أن يكون هناك اهتمام أكبر بالثقافة والإعلام

كتب : محمد عبد الجليل منذ 12 دقيقة

أصدرت، أمس، نقابة المهن السينمائية بيانا تعبر فيه عن استيائها واستنكارها للممارسات التي تتعرض لها الثقافة والإعلام المصري من قبل بعض لجان مجلس الشورى.

وجاء في بيان النقابة، "حيث إن الإعلام والثقافة المصرية بتاريخها الكبير وريادتها للمنطقة العربية والإسلامية قد تتأثر نتيجة ممارسات هذه اللجان التي تتهم الجميع بالفساد للنيل من هذه الثقافة والتراث العظيم، فإننا جميعا ضد الفساد ولكن ليس كل من عمل بالثقافة أو الإعلام المصري فاسدون، وإلا لما وصلنا إلى هذا التراث والتاريخ الكبير لأدبائنا ومبدعينا من مختلف فروع الفن والأدب".

وأضاف البيان "وكنا نأمل بعد الثورة أن يكون هناك اهتمام أكبر بالثقافة والإعلام، ولكننا فوجئنا بأن مجلس الشورى يقوم بتخفيض المخصصات المالية لهذه المؤسسات ويحاول تجميد وإلغاء بعض الأنشطة الثقافية والإعلامية الأخرى، ما يؤثر سلبا على تقدمها والحفاظ على ريادتها وتاريخها، ونحن لن نترك مكانة وتراثها وحضارتها الثقافية والفنية تتعرض لهذا الخطر، وسنقف أمام كل من يريد هدم وتحطيم هذه الحضارة بكل الوسائل والسبل، لأننا أبناء هذا الوطن المخلصين الذين شاركنا في ثورته المجيدة، من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، عاشت ثورة مصر العظيمة وفنانيها ومبدعيها".

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