اليوم.. انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في حادث غرق مركب الصيد “بدر الإسلام”

أكد عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الرسمى لهيئة موانىء البحر الأحمر، ان عمليات البحث والإنقاذ لبلانص الصيد المصري انتهت بالأمس، بشكل كامل، بعد رفع جميع جثامين الصيادين والمصابين وتسليمهم إلى ذويهم.

وأضاف مصطفى عبر بيان إعلامي، أنه فى منتصف ليلة الأحد الماضي، وأثناء مرور سفينة الحاويات الكويتية ” صافات ” القادمة من أحدى المواني الإيطالية، وفى أثناء طريقها إلى ميناء جدة السعودى و عند الإحداثيات ( 254617E ) 3334 ، ” 614742N ” 2756)، اصطدمت السفينة ببلانص الصيد المصرى ” بدر الإسلام “، وعلى متنه 40 صياد حسب تصريح الصيد الممنوح للبلانص.

وأورد البيان أن القوات البحرية فور علمها بالحادث قامت بدفع اللنشات و العائمات الموجود بالمنطقة، وتم دفع طائرة استطلاع لمسح منطقة الحادث، وقامت مراكب الصيد الموجود فى منطقة الحادث بإنقاذ 13 صياد، وانتشال 13 جثة، وذلك فى اليوم الأول.

وتواصلت عمليات البحث ليل نهار على مدار 24 ساعة، وتضافرت الجهود على عدة اتجاهات حيث قامت محافظة جنوب سيناء بفتح مستشفى الطور لاستقبال المصابين والجثث، وسارعت فى تقديم الخدمات الطبية اللازمة لعمليات الإسعاف للناجين وسرعة إنهاء الإجراءات للمتوفين، وتم التنسيق مع محافظة البحر الأحمر لدفع عدد من الغواصين بالتنسيق مع اتحاد الغوص بالمحافظة.

كما ساهمت محافظة السويس بإرسال خدمات طبية و سيارات إسعاف مجهزة للمساهمة فى إسعاف الناجين و نقل المتوفين.

وتمت الاستعانة بشركة “جابكو” للبترول، نظراً لعدم توافر معدات إنقاذ وغواصين للغوص والعمل على أعماق 80 متر، التى سارعت بإرسال قاطرة بحرية “pms Mayo” و هى مزودة بأحدث معدات غطس و كاميرات تصور تحت الماء R.O.V و تم الغوص حتى مسافة 80 متر و تم تصوير البلانص الغارق من كافة الأوجه حيث بدأت عمليات المسح فى شكل دوائر و أخذت تتسع الدوائر بمرور وقت المسح، و بالتنسيق مع الفريق رئيس هيئة قناة السويس أمر بدفع 13 غواص من الهيئة بكافة تجهيزاتهم و مهماتهم لتدعيم عمليات البحث و الإنقاذ.

وأوضح البيان انه فى صباح يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2014، عثر الغطاسون على 4 جثث موجودين فى ثلاجة البلانص الغارق وقاموا بانتشالهم، وفى صباح يوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر 2014 تم توسيع نطاق البحث باستخدام المعدة “R.O.V” ، وتم انتشال 8 جثث فى يوم الخميس الموافق 18 ديسمبر 2014 .

وأكد البيان انه تم توسيع نطاق البحث فى جميع الاتجاهات، ولم تسفر عن وجود أية جثث، وتم الانتهاء من عمليات البحث و الإنقاذ، فجر اليوم، وجارى استكمال عمليات المسح البحرى بواسطة مراكب صيد الأهالى الموجودة بمكان الحادث.

و أشار البيان إلى أن السلطات المصرية، أصدرت تعليمات بعد وقوع الحادث بساعتين، بالتحفظ على السفينة المتسببة فى الحادث، وتوجهها إلى ميناء سفاجا تحت حراسة القوات البحرية، وتم التحفظ عليها لحين الانتهاء من التحقيقات، والوقوف على أسباب و ملابسات الحادث.

وتضافرت كافة جهود الجهات المعنية لإنقاذ الصيادين فى هذا الحادث الأليم، وتقدمت وزارة النقل و هيئة موانى البحر الأحمر بتقديم خالص العزاء لاهالى الضحايا المتوفين، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته و بالشفاء العاجل للمصابين.

واختتم بيان الهيئة أنهم يتقدمون بالشكر لكافة الأجهزة، والجهات المعنية، التى شاركت في عمليات البحث والإنقاذ، وعلى رأسها قيادة القوات البحرية، وهيئة قناة السويس، ومحافظ البحر الأحمر، ومحافظ جنوب سيناء، ومحافظ السويس، ونوادى الغوص بالبحر الأحمر، والصيادين الوطنيين المتواجدين بمكان الحادث.