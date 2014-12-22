الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل يبدأ غداً

ذكرت صحيفة ” النهار” اللبنانية أن لديها معلومات بأن أولى جلسات الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله ستبدأ مساء غد ” الثلاثاء ” برعاية رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الذي سيستقبل المتحاورين قبل أن يدعهم يكملون البحث.

وقالت الصحيفة إنه من المقرر أن يشارك في الحوار – الذي يعقد في مقر إقامة رئيس مجلس النواب – عن تيار “المستقبل” نادر الحريري مستشار رئيس التيار سعد الحريري ، ووزير الداخلية نهاد المشنوق ، والنائب سمير الجسر ، وعن “حزب الله” حسين الخليل ، والوزير حسين الحاج حسن ، والنائب حسن فضل الله ، وعن حركة “أمل” وزير المالية اللبناني علي حسن خليل.

وأوضحت النهار أن الخطة الامنية للبقاع يمكن أن تكون مدار بحث واتفاق في الحوار .

وفي إطار متصل ، تقرر أن تكون جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي ستعقد بعد ظهر غد الثلاثاء غير طويلة إفساحاً في المجال للوزراء المشاركين في الحوار للانتقال من السرايا الى عين التينة.

وأشارت إلى أن بري قال أمام زواره إنه سيحضر شخصيا الجلسة الاولى للحوار ، ولم يستبعد أن يحضر الوزير على حسن خليل كل الجلسات، وأضاف أنه “يبقى المهم التواصل المباشر بين الطرفين ومن دون تدخل وسيط ، وسيكون الحوار جديا وسنسعى إلى انتاجيته وسيريح الأجواء على المستوى السني – الشيعي فضلاً عن الوضع في البلد ، وأهم شيء هو ضرورة تخفيف الاحتقان والبعد من المناكفات” ،مشيراً إلى أن الحوار يحظى أيضاً بدعم من السعودية وإيران.

ونقلت صحيفة ” السفير” اللبنانية عن زوار بري قوله إن الحوار سيبدأ قبل رأس السنة وأن جدول الأعمال سيكون مفتوحا مع استثناء الأمور التي تم الإتفاق من الأساس على استبعادها مثل الأزمة السورية وسلاح المقاومة.