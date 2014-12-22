جمعية «إطعام» تنظم ورشة عمل «حفظ الطعام مسؤوليتنا»

الرياض عبدالعزيز العنبر تصوير - عليان العليان

نظمت الجمعية الخيرية للطعام "إطعام" بمنطقة الرياض صباح أمس الأحد ورشة عمل تحت شعار (حفظ الطعام مسؤوليتنا) برعاية بنك الجزيرة وبمشاركة معهد مهارات السعودية للتدريب وجمعية مكافحة السمنة "كيل" وذلك بفندق نوفوتيل العنود.

وتستهدف الورشة التي تقام على مدى خمسة أيام المعلمات لتوجيههن بضرورة تصحيح السلوكيات الغذائية لدى طالبات المراحل الدراسية المختلفة، بالإضافة إلى نوعية النشء وأولياء الأمور والوسط التربوي بالغذاء الصحي المتوازن الذي يساعد على النمو الصحيح، وكذلك تغيير الكثير من العادات الخاطئة وعدم الإسراف وتقليل كمية الاستهلاك في الطعام.

وبين المدير التنفيذي لجمعية "إطعام" بمنطقة الرياض عامر البرجس أن الخيرية للطعام "إطعام" انطلقت في منتصف العام 1432ه بمبادرة من رجال الأعمال في المنطقة الشرقية، بعد ما لاحظوه من الهدر الكبير في كميات الغذاء والتبذير من خلال الحفلات والمناسبات والأعراس، فجاءوا بفكرة لإنشاء بنك الطعام السعودي للحفاظ على هذه النعمة، وبعد تكوين فريق العمل تم توقيع الاتفاقيات مع الفنادق والجمعيات الخيرية، بحيث يؤخذ فائض الطعام من تلك الفنادق وتوصيله للمستفيدين المسجلين لدى الجمعيات الخيرية، ثم أخذت الجمعية التوسع في برامجها، وتم فتح فروع في الجبيل والقطيف والأحساء.

وعن فرع منطقة الرياض، أشار البرجس إلى أن الفرع أكمل مؤخراً عامه الأول فقط، متماشياً مع نفس النظام والنهج المتبع في المنطقة الشرقية، بتوقيع اتفاقيات مع فنادق وقاعات المناسبات من جهة، ومع الجمعيات الخيرية من جهة أخرى لتوزيع الأكل على مستفيدي تلك الجمعيات، مبيناً أن الجمعية استطاعت خلال عمرها القصير في منطقة الرياض من توقيع اتفاقيات مع أكثر من 20 فندقا، بخلاف صالات الأفراح والحفلات التي تقام ظهراً في بعض الجهات، إضافة إلى الاتصالات التي تأتي من بعض منازل وقصور الشخصيات، حيث يتم توزيع الطعام الفائض على مستفيدي 7 جمعيات خيرية تم الاتفاق معها.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية "إطعام" بمنطقة الرياض أن الجمعية تهدف لخلق الوعي ونشر ثقافة حفظ النعمة في المجتمع من خلال إقامة معارض تثقيفية وندوات ومحاضرات توعوية لتثقيف المجتمع بأهمية حفظ النعمة، وتوزيع الزائد من الطعام بعد تعبئته، وإيصاله للمستفيدين بأفضل معايير الجودة والسلامة العالمية، وخلق فرص عمل جديدة أمام الشباب السعودي، وتحفيز كافة فئات المجتمع على العمل التطوعي، والارتقاء بالعمل الخيري وتقديمه بصورة احترافية، ونوه عامر البرجس إلى أنه خلال أربعة أسابيع من الآن سيتم افتتاح الفرع الجديد في جدة، والذي سيخدم المنطقة الغربية بنفس الآليات والنظام.

وفي ختام حفل الافتتاح تم تكريم الجهات الراعية لورشة العمل، وهم بنك الجزيرة وتسلمه مدير برنامج خدمة المجتمع بالبنك الدكتور فهد العليان، وجمعية مكافحة السمنة "كيل" تسلمته عضو مجلس الإدارة ورئيسة لجنة العلاقات العامة والإعلام بالجمعية الدكتورة أمل كنانة، ومديرة معهد مهارات السعودية للتدريب الدكتورة عهد خلف، ولفندق نوفوتيل العنود.