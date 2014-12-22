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زواج النجم البريطاني آدم ريكيت من حبيبته الصحفية

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الأحد 21-12-2014 22:49

تزوج الممثل البريطاني Adam Rickitt من حبيبته مراسلة برنامج Good Morning Britain الصحفية Katy Fawcett، بعد علاقة حب رومنسية وقوية.

وقد أقام الثنائي مراسم الزفاف أمس السبت، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين، ثم توجها إلى تايلاند من أجل قضاء شهر العسل.

وقال Rickitt البالغ من العمر 36 عاماً: إنه أسعد يوم في حياتي. أنتظر بشوق كي أرى عروستي.

وكان Adam قد أعرب سابقاً عن حبه الكبير لـ Fawcett، قائلاً: لقائي بـ Katy Fawcett جعلني متأكداً أنني لم أعرف السعادة من قبل.. لقد أضعت الكثير من الوقت كي أسعد الآخرين.

 

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