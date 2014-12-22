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هبة طوجي تشارك في برنامج "ذا فويس" بنسخته الفرنسية

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هبة طوجي تشارك في برنامج "ذا فويس" بنسخته الفرنسية هبة طوجي تشارك في برنامج "ذا فويس" بنسخته الفرنسية

الإثنين 22-12-2014 00:31

ستشارك الفنانة اللبنانية هبة طوجي في برنامج "The Voice" بنسخته الفرنسية، والذي يعرض على شاشة الـTF1 الفرنسية.

واختارت إدارة المحطة هبة للترويج للبرنامج بموسمه الرابع.

يشار إلى أن الفنانة اللبنانية ألين لحود كانت قد سبق وشاركت في الموسم الثالث من البرنامج نفسه، ووصلت إلى النهائيات.

 

هبة تروّج للموسم الرابع من برنامج "ذا فويس" بنسخته الفرنسية

 

 


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