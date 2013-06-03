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Angelina Jolie تتألق بالأسود في أول ظهور لها

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Angelina Jolie تتألق بالأسود في أول ظهور لها Angelina Jolie تتألق بالأسود في أول ظهور لها

للنجمة Angelina Jolie بصمتها الخاصّة على كلّ سجّادة حمراء، حيث ينصبّ عليها عشقنا ونتوق إلى رؤيتها دائماً.
فقد شوهدت Angelina ، البارحة، في أوّل ظهور علنيّ لها على السجّادة الحمراء، بعد إعلان خبر قيامها بعمليّة استئصال ثدييها الشهر الماضي.
وظهرت في حفلة إطلاق فيلم World War Z الذي يقوم زوجها Brad Pitt بدور البطولة فيه، حيث تألقت باللون الأسود المفضّل لديها، وبفستان طويل ورائع، من تصميم Saint Laurent .
واكتملت إطلالة Angelina بمكياج ناعم للغاية، وبمجوهرات بسيطة، متمثلة بأقراط صغيرة وأساور ذهبيّة ناعمة.

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سيدتي