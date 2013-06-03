Angelina Jolie تتألق بالأسود في أول ظهور لها

للنجمة Angelina Jolie بصمتها الخاصّة على كلّ سجّادة حمراء، حيث ينصبّ عليها عشقنا ونتوق إلى رؤيتها دائماً.

فقد شوهدت Angelina ، البارحة، في أوّل ظهور علنيّ لها على السجّادة الحمراء، بعد إعلان خبر قيامها بعمليّة استئصال ثدييها الشهر الماضي.

وظهرت في حفلة إطلاق فيلم World War Z الذي يقوم زوجها Brad Pitt بدور البطولة فيه، حيث تألقت باللون الأسود المفضّل لديها، وبفستان طويل ورائع، من تصميم Saint Laurent .

واكتملت إطلالة Angelina بمكياج ناعم للغاية، وبمجوهرات بسيطة، متمثلة بأقراط صغيرة وأساور ذهبيّة ناعمة.