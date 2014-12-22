ضاحي خلفان يدشّن مختبر الإبداع المتنقل

دشن معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والامن العام في دبي، المشروع الإبداعي الجديد «مختبر الإبداع المتنقل» الذي يعد الأول من نوعه عالمياً، وذلك في مبنى القيادة بحضور اللواء عبد الرحمن محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون خدمة المجتمع والتجهيزات، واللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز، والعميد الطيار انس المطروشي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والعقيد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة، والعقيد نبيل عبد الله الرضا، مدير إدارة مركبات القوة.

ومن جانب شركة الفطيم للسيارات، جون وليم، المدير التنفيذي، ويوسف الرئيسي، مدير عام العلاقات الحكومية، الن كاربنتر، مدير عام التسويق والمبيعات، محمد حسن، مدير مبيعات الشركات، وفيكتور حارث العضو المنتدب لشركة ان اس في الرائدة في مجال عالم تكامل المركبات.

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان ان مشروع مختبر الابداع المتنقل جاء نتيجة لجهود الإدارة العليا في شرطة دبي لإيجاد بيئة ملائمة مشجعة على الإبداع والابتكار من خلال الثقة بوجود العقول المبدعة التي يمكن أن تساهم في عمليات التطوير والتحسين بزيادة الإنتاجية وتقليل النفقات والتي بدورها تضمن زيادة القيمة المضافة وإرضاء العملاء، ويتم ذلك من خلال منح الفرصة لكافة المستويات الوظيفية في جميع التقسيمات الإدارية وفي مختلف مجالات العمل لتبني الفكر الإبداعي، وتوفير لغة عامة لتمكين تبادل الأفكار والمعلومات داخلياً وخارجياً على حد سواء.

وقدم معاليه الاقتراح الأول لتطوير آليات عمل «مختبر الإبداع المتنقل» بأن يتم ادراج صورة المقترح مع اقتراحه، مباركا لشرطة دبي خاصة وللجمهور عامة هذا المشروع الجديد.

تطوير الفكرة

من جانبه قال اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي إن الفكرة كانت استجابةً لاحتياجات المعنيين داخلياً وخارجياً من خلال شمولية تبني التفكير الابداعي لدى العاملين على كافة المستويات الإدارية في شرطة دبي وفي مختلف جوانب العمل، بالإضافة إلى تغطية مختلف شرائح المتعاملين للاستفادة من النتائج في التعرف على احتياجاتهم واهتماماتهم والاستجابة لها، حيث تأتي الفكرة من منطلق إيجاد بيئة غير تقليدية تشجع على الإبداع بتوفير حافلة متخصصة مجهزة بكافة مقومات الإبداع والتي من خلالها يمكن الاطلاع على أهم التطورات ونتائج الأبحاث ذات الصلة لإطلاق الأفكار الجديدة التي من شأنها تحسين العمليات والخدمات بطرق إبداعية تقدم قيمة مضافة للمعنيين.

مراحل التطبيق

واوضح اللواء العبيدلي لقد تم العمل على تطبيق فكرة المشروع على مرحلتين، المرحلة الأولى ستبدأ بخط سير مختبر الابداع المتنقل من القيادة العامة لشرطة دبي وذلك من خلال التنقل المستمر بين جميع الوحدات التنظيمية (الإدارات العامة ومراكز الشرطة). سيتم في البداية توعية الموظفين بكيفية توليد الأفكار قبل البدء بجلسات العصف الذهني. ومن ثم عقد جلسات عصف ذهني لمعالجة موضوع معين خلال الفترة التي سوف يتواجد بها المختبر في الإدارة أو المركز المعني.

أما المرحلة الثانية فستكون بالعمل على زيارة كافة الفئات المعنية (المتعاملون، الشركاء، الموردون، المجتمع) لأخذ الأفكار والاقتراحات المقدمة من قبلهم والخاصة بالخدمات المقدمة لهم. ومن ثم سيتم توسعة النطاق على مستوى المدارس والجامعات لاستقطاب المبدعين منهم.

المرحلة الثالثة - فسوف يتم من خلالها إعداد تقارير الإنجاز ومن ثم قياس النتائج المتحققة من عمليات التطبيق والتأثيرات الإيجابية لها على المستوى الفردي والأداء العام.

الشريك المبدع

وأكد العقيد الشيخ محمد المعلا مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة بأن الإبداع الحقيقي لا يتم إلا بوجود شركاء مبدعين نتقاسم معهم النجاحات والتميز من خلال مفهوم تطويري فريد يرتكز على صيغة للنجاح، تتمثل في عبارة «الشريك المبدع»، ويعني هذا المفهوم القدرة على دعم عملية الإبداع والابتكار وتطوير فرص إبداعية، وقال إن بناء وإدارة العلاقات التشاركية يضمن تكاملية الموارد والقدرات لدعم عمليات الإبداع والابتكار وضمان تحقيق أهدافها، حيث كانت «شركة الفطيم للسيارات» سباقة في تبني مشروع «مختبر الإبداع المتنقل» بتوفير حافلة عالية الأداء كمرحلة أولية تتبعها حافلات أخرى مستقبلاً لاسكتمال أسطول الإبداع المتنقل، وإن شرطة دبي تثمن هذه الجهود لشريكنا المبدع لقدرته على تحويل الأفكار الجديدة إلى واقع ملموس يبهر العالم.

مركز الأفكار

ومن جانبها قالت إلهام يونس أهلي مدير مركز الأفكار والابداع بشرطة دبي بأن مركز الأفكار والابداع في شرطة دبي يحرص دائماً على تبني الأفكار الإبداعية والتي من شأنها تحسين وتطوير الأداء المؤسسي، وفي السنوات العشر الماضية ومن خلال مركز الأفكار والابداع حرصت شرطة دبي على توفير الموارد المعرفية والأنظمة الالكترونية والبنية التحتية الملائمة للإبداع، وتطوير نظام متكامل يستند إلى أفضل الممارسات العالمية في مجالات دراسة الأفكار الابداعية واعتمادها ومتابعة تنفيذها، وتهدف فكرة «مختبر الإبداع المتنقل» إلى تحقيق كفاءة عالية في إدارة عمليات الإبداع، والارتقاء بخدماته وتقديم منتج ذي جودة عالية، من خلال تفعيل دور الوحدات التنظيمية في شرطة دبي في مختلف التخصصات لمناقشة مجموعة من القضايا الاستراتيجية ووضع الحلول الواقعية القابلة للتطبيق في المحاور المطروحة.

عصف ذهني

قالت الهام أهلي: أثبتت جلسات العصف الذهني إسهامها في تحديد ما يواجه استراتيجية شرطة دبي من تحديات، وإيجاد بناءً على ذلك الحلول المناسبة لها، ومن جانب آخر أشارت أهلي إلى أن الفكرة تأتي استجابة لاحتياجات فئات المتعاملين الخارجيين أيضاً من خلال الاطلاع على مقترحاتهم وآرائهم واهتماماتهم وفهم تلك الاحتياجات واستخدامها كمدخل لتطوير الاستراتيجية والسياسات الداعمة لها.