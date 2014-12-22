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قافلة طبية من وزارة الصحة إلى جنوب السودان

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قافلة طبية من وزارة الصحة إلى جنوب السودان قافلة طبية من وزارة الصحة إلى جنوب السودان

وزارة الصحة والسكان

أعلنت مساء اليوم وزارة الصحة والسكان عن ارسال قافلة طبية إلى دولة جنوب السودان بمرافقة الوفد الرسمي المصري ، مشيرة إلى أن القافلة بدأت العمل بمنطقة جوبا ، وتضم تخصصات هامة مثل الرمد وجراحة النسا والتوليد وجراحة العظام والجراحة العامة ، بالإضافة إلى تجهيزات طبية متطورة ومجموعة كبيرة من الأدوية والمستلزمات.

وقامت القافلة بمناظرة أكثر من 300 مريض بجنوب السودان منهم حالات أطفال وجراحة ورمد ونسا وتوليد ، وأجرت العديد من العمليات الجراحية وعمليات جراحة العظام وتصحيح العيوب فى الساقين والقدمين ، وعمليات تركيب عدسات بالعيون وعمليات مختلفة لجراحة الرمد والعيون.
> وتم فحص العديد من حالات الأطفال من خلال استشارى وأستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة ومستشار وزير الصحة للأطفال حديثى الولادة ، وتضم القافلة أساتذة فى تخصصات النساء والتوليد والرمد والجراحة العامة وجراحة العظام.

وقامت القافلة – التى انطلقت يوم 15 ديسمبر الحالي – أيضاً بعقد محاضرات وبرامج تدريبية للأطباء والتمريض العاملين بجوبا بجنوب السودان والتى لاقت أثرا كبيراً لدى العاملين هناك.

هذا ، ويتابع الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان أعمال القافلة بصورة يومية ، حيث يتم إعداد تقرير عن القافلة بما تقوم به من اعمال للعرض عليه.
> جدير بالذكر أن هذه القافلة إحدى القوافل التى تم تنفيذها ضمن برامج موسعة للقوافل العلاجية لدول حوض النيل ودول أفريقيا ، حيث سيتم تنفيذ عدة قوافل فى إثيوبيا وتشاد وغينيا الإستوائية والعديد من دول حوض النيل.

وفي سياق متصل ، سافر فريق طبي إلى دولة غينيا الإستوائية لتقييم الوضع الصحى هناك ووضع خطة المساعدات الطبية والعلاجية بغينيا الإستوائية ، وذلك من خلال التعاون بين وزارة الصحة والسكان المصرية وشركة المقاولون العرب التى لها العديد من الأعمال الإنشائية هناك.

أ ش أ

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