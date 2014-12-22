قافلة طبية من وزارة الصحة إلى جنوب السودان

أعلنت مساء اليوم وزارة الصحة والسكان عن ارسال قافلة طبية إلى دولة جنوب السودان بمرافقة الوفد الرسمي المصري ، مشيرة إلى أن القافلة بدأت العمل بمنطقة جوبا ، وتضم تخصصات هامة مثل الرمد وجراحة النسا والتوليد وجراحة العظام والجراحة العامة ، بالإضافة إلى تجهيزات طبية متطورة ومجموعة كبيرة من الأدوية والمستلزمات.

وقامت القافلة بمناظرة أكثر من 300 مريض بجنوب السودان منهم حالات أطفال وجراحة ورمد ونسا وتوليد ، وأجرت العديد من العمليات الجراحية وعمليات جراحة العظام وتصحيح العيوب فى الساقين والقدمين ، وعمليات تركيب عدسات بالعيون وعمليات مختلفة لجراحة الرمد والعيون.

> وتم فحص العديد من حالات الأطفال من خلال استشارى وأستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة ومستشار وزير الصحة للأطفال حديثى الولادة ، وتضم القافلة أساتذة فى تخصصات النساء والتوليد والرمد والجراحة العامة وجراحة العظام.

وقامت القافلة – التى انطلقت يوم 15 ديسمبر الحالي – أيضاً بعقد محاضرات وبرامج تدريبية للأطباء والتمريض العاملين بجوبا بجنوب السودان والتى لاقت أثرا كبيراً لدى العاملين هناك.

هذا ، ويتابع الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان أعمال القافلة بصورة يومية ، حيث يتم إعداد تقرير عن القافلة بما تقوم به من اعمال للعرض عليه.

> جدير بالذكر أن هذه القافلة إحدى القوافل التى تم تنفيذها ضمن برامج موسعة للقوافل العلاجية لدول حوض النيل ودول أفريقيا ، حيث سيتم تنفيذ عدة قوافل فى إثيوبيا وتشاد وغينيا الإستوائية والعديد من دول حوض النيل.

وفي سياق متصل ، سافر فريق طبي إلى دولة غينيا الإستوائية لتقييم الوضع الصحى هناك ووضع خطة المساعدات الطبية والعلاجية بغينيا الإستوائية ، وذلك من خلال التعاون بين وزارة الصحة والسكان المصرية وشركة المقاولون العرب التى لها العديد من الأعمال الإنشائية هناك.

أ ش أ