عندما هزمت مصر المملوكية أسطول البرتغال بالساحل الهندى

إعداد| أحمد عبد الحميد

دارت معركة شاول البحرية بين البحرية البرتغالية والبحرية المملوكية عام 1508 ميلادى، قبالة ميناء جاول بالساحل الهندى، بسبب سيطرة البرتغاليين وتحكمهم فى طرق التجارة ، ومعاملتهم السيئة لأهالى الهند خاصة المسلمين منهم، وقد انتهت تلك المعركة بالانتصار المملوكى الساحق.

أحداث تاريخية مهدت للمعركة

> جاءت تلك المعركة بعد ما يُعرف بحصار “كانور” فى 1507 حيث قام السكان المحليون الهنود مدعومين من قوات عربية بصد قوات برتغالية أغارت على المدينة، ومثلت أول هزيمة لهم بالمحيط الهندى.

كان البرتغاليون فى وقت سابق فى غاية النشاط فى مدينة “كوزيكهود” الهندية، بالرغم من أن مدينة “جوجارات” الساحلية كانت أهم بالنسبة للتجارة بين الشرق والغرب، حيث كانت تمثل معبرًا هامًا للتوابل والبخور والبضائع التى تمر من الصين وما حولها نحو مصر وبلاد العرب.

إيطاليا تتحالف مع العرب ضد البرتغال

وبسبب سياسة تضييق الخناق التى اتبعتها البرتغال فى تلك المستعمرات رأت بعض المدن الأوروبية التجارية مثل جمهورية البندقية الإيطالية أن التحالف مع العرب ضدهم سيعود بالنفع عليهم، وبالفعل تم إرسال الوفود إلى مصر لمناقشة سبل التعاون، وطالبت تلك الوفود مصر بتخفيض الضرائب على البضائع التى تمر بأرضها لمنافسة البرتغاليين.

دولة المماليك

> كان المماليك يحكمون مصر والشام فى ذلك الوقت، وبسبب عدم خبرتهم الكبيرة بالملاحة كان عليهم استيراد الأخشاب عبر البحر الأسود لبناء الأسطول الذى سيخوض المعركة، وكانت تتعرض تلك الأخشاب لعمليات قرصنة ممنهجة من الصليبيين – تحديدًا فرسان القديس يوحنا – ، فوصلت نصف الكمية المطلوبة وتم نقلها على ظهور الجمال ليبدأ تجميعها فى ميناء السويس البحرى تحت إشراف نجارين مهرة من مدينة البندقية الإيطالية.

أسطول مصر يتحرك نحو الهند

أخيرًا وبعد الانتهاء من التجهيزات..تحرك الأسطول المملوكى فى فبراير 1507 تحت قيادة الأمير “حسين الكردى” الذى كان قائداً عسكرياً أيام السلطان قانصوه الغوري، وذلك لوقف التوسعات البرتغالية فى المحيط الهندى، حتى وصل إلى ميناء ديو فى 1508 – متأخرًا حتى استطاع إخضاء مدينة جدة، وتكونت حملته العسكرية من 6 سفن حربية و6 قطع بحرية ضخمة تحمل 1500 مقاتل برفقة سفير مدينة “كالكوت” الهندى.

كان من المخطط له أن يرافق الحملة العسكرية المملوكية القائد البحرى “مالك عياض” وهو جنرال عسكرى مُحنك من أصل روسى، عمل تحت إمرة سلطان مدينة “كامباى” الهندية ، وكان حاكمًا لميناء ديو ، كما كان من المفترض أن ينضم الأسطول البحرى إلى حاكم “كالكوت” قبل أن يشن هجمات على القواعد البرتغالية على الساحل الهندى، لكنه كان بالفعل قد تحرك.

هزيمة البرتغاليين ومقتل قائدهم

كانت القوات البرتغالية بقيادة لورنسو ده ألميدا – نجل نائب ملك البرتغال على الهند فرانسيسكو دي ألميدا- أقل فى العدد وتشكلت من مجموعات قتالية خفيفة رابضت بالقرب من مينال “جاول”، أما باقى الأسطول فأبحر شمالًا لحماية السفن البرتغالية التجارية من هجمات القراصنة.

تحرك الأسطول المصرى المملوكى قبالة سواحل ميناء “جاول” واشتبك فى مناوشات غير حاسمة ليومين متتابعين مع البحرية البرتغالية، إلى أن ألقت سفن القائد “مالك عياض” بثقلها فى المعركة، مما أدى إلى انسحاب البرتغاليين ، وترك سفنهم لتغرق بمدخل الميناء ومعهم قائدهم “ألميديا” بالإضافة إلى مقتل 140 جندى برتغالى.

نتائج المعركة

على الرغم من الانتصار الذى حققته مصر المملوكية فى تلك المعركة إلا أن الانسحاب الإسلامى من المنطقة بعدها بفترة، أدى لعودة البرتغاليين مرة آخرى والاستيلاء على ميناء داو ..مما سيفتح الباب إلى قيام العثمانيين أنفسهم بالتدخل بعد إسقاط الدولة المملوكية بمصر.