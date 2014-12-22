أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الاتحاد السكندري يغازل مصطفى فتحي

Google+ Print
الاتحاد السكندري يغازل مصطفى فتحي الاتحاد السكندري يغازل مصطفى فتحي

يتطلع الجهاز الفني للاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن للتعاقد مع مصطفى فتحي لاعب الزمالك الشاب في يناير المقبل.

وأوضح إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق السكندري "رئيس نادي الزمالك وعدنا بالموافقة على ضم محمود جنش، وبازوكا".

وأضاف في تصريحات إذاعية "أما مصطفى فتحي، لم يتم عرضه علينا، وإن كنت أتمنى ضمه".

وأشار إلى أنه يتمنى إقناع الإدارة البيضاء بترك مصطفى فتحي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وواصل إبراهيم حسن "أتمنى أن ينضم مصطفى فتحي حتى يفيد الاتحاد، ويتطور مستواه ليدعم الزمالك بعد انتهاء الإعارة".

وخرج مصطفى فتحي من حسابات جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، رغم أنه كان أحد المواهب المبشرة الموسم الماضي تحت قيادة أحمد حسام ميدو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع