الاتحاد السكندري يغازل مصطفى فتحي

يتطلع الجهاز الفني للاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن للتعاقد مع مصطفى فتحي لاعب الزمالك الشاب في يناير المقبل.

وأوضح إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق السكندري "رئيس نادي الزمالك وعدنا بالموافقة على ضم محمود جنش، وبازوكا".

وأضاف في تصريحات إذاعية "أما مصطفى فتحي، لم يتم عرضه علينا، وإن كنت أتمنى ضمه".

وأشار إلى أنه يتمنى إقناع الإدارة البيضاء بترك مصطفى فتحي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وواصل إبراهيم حسن "أتمنى أن ينضم مصطفى فتحي حتى يفيد الاتحاد، ويتطور مستواه ليدعم الزمالك بعد انتهاء الإعارة".

وخرج مصطفى فتحي من حسابات جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، رغم أنه كان أحد المواهب المبشرة الموسم الماضي تحت قيادة أحمد حسام ميدو.