مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية يعلن قائمة للأفلام المشاركة



> أعلن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة عن الأفلام المشاركة في مسابقات وأقسام المهرجان الذي ستبدأ فاعلياته الثلاثاء 4 يونيو – حزيران، وكشف كمال عبد العزيز رئيس المهرجان ورئيس المركز القومي للسينما والسينارست والمنتج محمد حفظي مدير المهرجان أن عدد الأفلام المشاركة يبلغ 69 فيلماً، تتنوع بين الوثائقية، الروائية القصيرة والتحريك.

> كما أعلنوا عن قائمة رعاة الدورة الـ 16، والتي تتضمن شركة ” MAD Solutions” ، قناة ” سكاي نيوز أرابيا” ، قناة ” الجزيرة الوثائقية” ، راديو” Fred” ، مصر للطيران، الهيئة العامة للكتاب، هيئة قناة السويس، هيئة تنشيط السياحة، قناة نايل سينما، موقعأفلامنا، الجامعة الأميركية بالقاهرة، المعهد البريطاني، ستوديو مصر، المعهد الفرنسي، شركة داي دريم، مؤسسة الشاشة في بيروت، إيجيبت فيلم، Act ،Cairo Jazz Club ،Escape ،X Rated ،Aroma و Team one.