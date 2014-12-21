' جوارديولا خان عهده مع بويان '

لماذا رحل بويان كريكتش عن برشلونة؟ والد لاعب ستوك سيتي الإنجليزي يتهم بيب جوارديولا المدير الفني السابق للفريق الكتالوني.

بويان دوما ما التصق به وصف "المهاجم الواعد" في صفوف برشلونة، ولعب من 2007 وحتى 2011 قبل أن ينتهي الأمل في تألقه، ليرحل إلى روما ثم ميلان، ثم أياكس، وأخيرا استقر في ستوك سيتي.

ما الذي حدث؟ قال والد بويان كريكتش: "جوارديولا خان عهده مع ابني، هذا هو ما السبب".

وتابع "بويان كان يلعب، يسجل ويتألق ويحرز أهدافا في لحظات حاسمة".

وأردف "لكن ماذا حدث بعدما تألق بعد وعد جوارديولا له بأن ينال فرصة؟ برشلونة اشترى ديفيد بيا".