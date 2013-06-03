هل يساعد بالون المعدة فى القضاء على الوزن؟

تصنف السمنة طبيا على أنها مرض، وتعرف السمنة حاليا على إنه وباء عالمى ويزداد فى بريطانيا بنسبة 4% سنويا، وفى أمريكا يعانى 1/3 السكان من مرض السمنة.

وقد أثبت علميا بأن السمنة تسبب قصر العمر بنحو 10- 15 سنة، وقررت منظمة الصحة العالمية "WHO" أن أكثر من مليار شخص حول العالم يعانون من زيادة الوزن وأن على الأقل 400 مليون شخص يعانون من السمنة، ويقدر نحو 115 مليونا منهم، ستصبح لديهم مشاكل صحية خطيرة، أكثر من 30 مرضا منهم:

> * أمراض القلب * وضغط الدم

> * والأوعية الدموية. *والسكر.

> وأظهرت الدراسات أن هذه المشاكل الخطيرة المهددة للحياة من الممكن ان تقل أغلبها بنقص الوزن.

كما يوضح دكتور رامى عصمت أخصائى الجهاز الهضمى والكبد والمناظير بالقصر العينى وعضو الجمعية الأوروبية لمناظير الجهاز الهضمى قائلا لقد تم تصميم نظام بالون المعدة ليساعدك للتخلص من الزيادة فى وزنك بنسبة 40% وكذلك الأشخاص الذين يفشلون فى إنقاص الوزن أو الحفاظ عليها لفترة طويلة باتباع برامج إنقاص الوزن الأخرى ويستخدم بالون المعدة أيضا قبل جراحة السمنة المفرطة للذين يعانون من زيادة شديدة فى الوزن لتقليل خطورة التخدير والعملية الجراحية نفسها.

وتستخدم لمدة 6 أشهر فقط، إذا دعت الحاجة لاستخدام البالون لفترة أطول من ذلك فلا بد من أن يكون ذلك عن طريق استبدال البالون بأخرى جديدة.

وبالون المعدة: هى بالون مرنة مصنوعة من السيليكون ويتم إدخال البالون إلى المعدة عن طريق الفم دون الحاجة إلى جراحة، يقوم الطبيب بتقييم حالة المعدة عن طريق كاميرا منظار المعدة، وفى حالة عدم وجود أى أية مشاكل فى المعدة يقوم الطبيب بالتقدم لإدخال البالون من خلال الفم مرورا على المرىء حتى يصل إلى المعدة.

وتملأ بمحلول ملحى معقم، مع وجود البالون سوف تشعر بالشبع عند تناول كمية قليلة من الطعام مع قلة الإحساس بالجوع طوال الوقت، وسوف يتم إزالة البالون بعد 6 أشهر.

ويتم إزالة البالون بنفس الطريقة التى تم وضعها عن طريق المرئ ثم الفم. عن طريق استخدام منظار المعدة سوف يقوم الطبيب بإدخال قسطرة دقيقة من خلال الفم إلى المعدة، ويتم ثقب البالون وشفط المحلول الملحى كاملا ومن ثم سحب البالون بعد التقاطها بملقاط خاص وإزالتها.

وبمساعدة بالون المعدة يمكن بسهولة التعود على نظام حياة جديد ومختلف مطلوب لإنقاص الوزن.... وهناك بعض تلك المبادىء تتضمن التغذية السليمة: كالإكثار من: الخضروات والفواكه والألياف واللحوم والمياه قبل الأكل، والتقليل من: السكريات والنشويات والزيوت والدهون، وممارسة الرياضة مثل المشى السريع لمدة 30 دقيقة يوميا.

ونظام بالون المعدة يحتوى على الكثير من المميزات:

> • نظام غير جراحى أو دوائى ولذلك مضاعفاته أقل.

> • الشعور بالشبع.

> • فقدان ملموس فى الوزن عن أى نظام آخر.

> • يعلم قواعد النجاح طويل الأمد.