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ضم تحقيقات نيابة البحرالأحمر مع ربان السفينة الكويتية لملف القضية بنيابة الطور

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ضم تحقيقات نيابة البحرالأحمر مع ربان السفينة الكويتية لملف القضية بنيابة الطور ضم تحقيقات نيابة البحرالأحمر مع ربان السفينة الكويتية لملف القضية بنيابة الطور

النائب العام هشام بركات

قرر المحامي العام لنيابات البحر الاحمر المستشار اسلام رمضان ارسال ملف التحقيقات مع ربان وضابط ثان سفينة البضائع الكويتية المتسببة في غرق مركب الصيد بدر الاسلام بمنطقة جبل الزيت الي المستشار هشام بركات النائب العام الذي قرر ضم ملف التحقيقات التي تمت بالبحر الاحمر الي التحقيقات التي باشرتها نيابة الطور مع الناجين وطاقم مركب الصيد وذلك بعد ان انتهي المستشار احمد غلاب رئيس نيابة البحر الاحمر الكلية من جميع التحقيقات واستلام تقرير هيئة السلامة البحرية حول فحص ومعاينة السفينة وقامت الاجهزة الامنية بترحيل ربان السفينة وضابط ثان بالسفينة الي نيابة الطور .

وتشمل الاتهامات الموجهه للمتهمين ارتكاب جرائم القتل والإصابة الخطأ، والنكول عن مساعدة المجنى عليهم أو طلب المساعدة لهم وإتلاف مركب الصيد المصرية .

وتقرر ارسال ملف القضية إلى محكمة جنح الطور مع استمرار حبسهما على ذمة القضية واستمرار التحفظ على السفينة “الصافات” مرتكبة الحادث بميناء سفاجا البحري .

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