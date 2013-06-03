احتجاز وكيل وزارة الكهرباء بالقاهرة في شبرا الخيمة بسبب انقطاع التيار

طالب يحرر محضرا ضد الرئيس بسبب عدم تمكنه من المذاكرة

كتب : حسن صالح منذ 25 دقيقة

احتجز أهالي منطقة شارع المجاري بشبرا الخيمة، وكيل أول وزارة الكهرباء بشمال القاهرة ومجموعة من الموظفين و3 سيارات تابعة لوزارة الكهرباء لمدة ساعتيين، أثناء تفقدة الاعطال الكهربائية بالمنطقة احتجاجا على انقطاع الكهرباء بصفة مستمرة. أخطرت النيابة فتولى رفعت فصيل وكيل نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة بإشراف محمد حمودة مدير النيابة التحقيق.

تلقى العميد بلال لبيب، مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة، بلاغا من بركات سيف عامر وكيل أول وزارة الكهرباء بشمال القاهرة باحتجازة ومجموعة من الموظفين من قبل مجموعة من الأهالي، تم إخطار اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية بالواقعة.

انتقل اللواء محمد القصيري، مدير المباحث والعميد أسامة عايش، رئيس المباحث وتبين أنه أثناء تفقد وكيل الوزارة للأعطال بالمنطقة شاهدة مجموعة من الأهالي فاحتجزوه ومن معه و3 سيارات تابعة للوزارة بسبب كثرة انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة وارتخاء أسلاك الضغط العالي فوق أسطح المنازل، وطالبوا بعدم تركه إلا بعد عودة الكهرباء وبعد الانتهاء من عودة الكهرباء صرفوه واحتجزوا السيارات حتي يتم رفع أسلاك الضغط العالي التي عادت فجرا بسبب انخفاض درجة الحرارة، وأطلقوا سراح سيارات الوزارة.

وحرر طالب بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة عين شمس، محضرا يحمل رقم 4840 إداري قسم ثاني شبرا الخيمة ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الكهرباء، بسبب انقطاع الكهرباء وعدم تمكنه من المذاكرة لمدة 12 ساعة متواصلة.