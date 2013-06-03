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"الدستورية العليا" تصدر بيانا بشأن زيارة "بجاتو" و"شاهين" للمحكمة

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"الدستورية العليا" تصدر بيانا بشأن زيارة "بجاتو" و"شاهين" للمحكمة "الدستورية العليا" تصدر بيانا بشأن زيارة "بجاتو" و"شاهين" للمحكمة
الزيارة استهدفت تبادل وجهات النظر بشأن قرار المحكمة بتصويت أفراد الشرطة والعسكريين بالانتخابات

كتب : أحمد ربيع منذ 14 دقيقة

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيري، بيانا رسميا بشأن زيارة كل من المستشار حاتم بجاتو، وزير شؤون المجالس النيابية، واللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع، إلى المحكمة.

وقال المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي باسمها، إن المستشار ماهر البحيري استقبل بمكتبه الاثنين الماضي 27 مايو "بجاتو" و"شاهين"، وذلك في أعقاب صدور قرار المحكمة يوم السبت الموافق 25 مايو سنة 2013 في طلب الرقابة السابقة المحال إليها من مجلس الشورى بشأن مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، حيث انتهت المحكمة في قرارها إلى عدم دستورية النص الوارد بالمشروع بإعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة وضباط وأفراد هيئة الشرطة من المشاركة في الانتخابات.

وأضاف سامي أن الزيارة استهدفت التبادل في وجهات النظر القانونية حول وسائل تنفيذ قرار المحكمة وتلافي وجه العوار في النص الذي قضي ببطلانه بما يتفق مع أحكام الدستور ويضمن سلامة التنفيذ بمراعاة طبيعة عمل هذه الفئات واعتبارات الحفاظ على الأمن القومي، وفي الوقت ذاته تجنباً من أن يجري التنفيذ بصيغة تغاير ما قصدت إليه المحكمة الدستورية نتيجة اختلاف التفسيرات.

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