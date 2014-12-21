ضبط 130 بندقية خرطوش فى سيارة بطريق الفيوم أسيوط الغربي

تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم من ضبط 130 بندقية خرطوش داخل إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة طامية بطريق أسيوط الغربى .

تلقى اللواء الشافعى محمد حسن ، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم ، إخطارا من اللواء محمد الشامى ، مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بضبط 130 بندقية خرطوش .

وأفادت التحريات أنه أثناء قيام قوة الكمين الأمنى التابعة للإدارة العامة للمرور والمعينة بالطريق الصحراوى الغربى أمام مدخل العياط بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم بمتابعة أعمالها وفحص تراخيص المركبات وقائديها ، وحال إستيقاف السيارة 6879 ملاكى مطروح قيادة ” رامى . ع .م ” 28 سنة – سائق– ومقيم مطروح ، وبصحبته ” سمير . ع . ع ” 29 سنة ، عاطل ، ومقيم مطروح ، وأثناء الفحص فر الأخير هارباً ، وتبين وجود إيصال سحب لرخصة التسيير ، وأثناء ذلك قامت القوة بإستيقاف السيارة رقم 4582 ملاكى مطروح والقادمة خلف السيارة الأولى ” فرت هاربه ” ، إلا أن قوة الكمين قامت بإخطار نقاط التفتيش الأمنية بدائرة مركز الفيوم لضبط السيارة مما ساعد على سرعة ضبطها وتبين أنها تحمل رقم 4582 ملاكى مطروح ” قيادة ” جمال ع . ع ” 27 سنة ، عاطل ، ومقيم مطروح وبصحبته ” حسام . ح . ع ” 27 سنة ، عاطل ، ومقيم مطروح ” فر هارباً ” وبتفتيش السيارة تم ضبط 130 بندقية خرطوش .

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة ، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمان الهاربان .