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ضبط 130 بندقية خرطوش فى سيارة بطريق الفيوم أسيوط الغربي

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ضبط 130 بندقية خرطوش فى سيارة بطريق الفيوم أسيوط الغربي ضبط 130 بندقية خرطوش فى سيارة بطريق الفيوم أسيوط الغربي

اللواء الشافعي محمد حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم من ضبط 130 بندقية خرطوش داخل إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة طامية بطريق أسيوط الغربى .

تلقى اللواء الشافعى محمد حسن ، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم ، إخطارا من اللواء محمد الشامى ، مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بضبط 130 بندقية خرطوش .

وأفادت التحريات أنه أثناء قيام قوة الكمين الأمنى التابعة للإدارة العامة للمرور والمعينة بالطريق الصحراوى الغربى أمام مدخل العياط بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم بمتابعة أعمالها وفحص تراخيص المركبات وقائديها ، وحال إستيقاف السيارة 6879 ملاكى مطروح قيادة ” رامى . ع .م ” 28 سنة – سائق– ومقيم مطروح ، وبصحبته ” سمير . ع . ع ” 29 سنة ، عاطل ، ومقيم مطروح ، وأثناء الفحص فر الأخير هارباً ، وتبين وجود إيصال سحب لرخصة التسيير ، وأثناء ذلك قامت القوة بإستيقاف السيارة رقم 4582 ملاكى مطروح والقادمة خلف السيارة الأولى ” فرت هاربه ” ، إلا أن قوة الكمين قامت بإخطار نقاط التفتيش الأمنية بدائرة مركز الفيوم لضبط السيارة مما ساعد على سرعة ضبطها وتبين أنها تحمل رقم  4582 ملاكى مطروح ” قيادة ” جمال ع . ع ” 27 سنة ، عاطل ، ومقيم مطروح وبصحبته ” حسام . ح . ع ” 27 سنة ، عاطل ، ومقيم مطروح ” فر هارباً ” وبتفتيش السيارة تم ضبط  130  بندقية خرطوش .

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة ، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمان الهاربان .

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