المقاولون يطلب ضم محمد إبراهيم في الشتاء

يخطط حسن شحاتة المدير الفني للمقاولون العرب، لضم محمد إبراهيم صانع ألعاب ماريتيمو خلال فترة الانتقالات الشتوية مع بداية العام الجديد.

وأوضح كريم شحاتة نجل المدير القني لذئاب الجبل أن المعلم يرغب في ضم محمد إبراهيم على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

وأضاف في تصريحات إذاعية: "إدارة المقاولون خاطبت نادي ماريتيمو لإتمام الصفقة، ولكن النادي البرتغالي تمسك أولًا بعودة اللاعب من مصر".

وكان محمد إبراهيم انقطع عن تدريبات فريقه البرتغالي منذ الشهر الماضي، وعاد إلى مصر بسبب خلافات مالية مع إدارة النادي البرتغالي.

وأشار كريم شحاتة إلى أن قائمة المقاولون مفتوحة لضم أربعة لاعبين جدد واستبدال ثلاثة آخرين في يناير المقبل.

وأتم: "حسن شحاتة حاول ضم يوسف أوباما، ولكن لاعب الزمالك الشاب يفضل الانتقال لنادي سموحة أو الاتحاد لأنه من أبناء الإسكندرية".