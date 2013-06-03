"شباب مصر": تدخل "القرضاوي" والجماعات الإسلامية في الأزمة السورية سيؤدي إلى تفتيت المنطقة

"شباب مصر ": هناك محاولات جادة لتوريط المنطقة في حروب أهلية

كتب : هبة أمين منذ 5 دقائق

حملت الهيئة العليا لحزب "شباب مصر"، بعض الأنظمة العربية مسؤولية تدهور الأوضاع بالمنطقة، ومساعدة الجانب الأمريكي في إشعال الموقف، خاصة على الصعيد السوري، وتبريراتهم بمد المعارضة السورية بالسلاح والتدخل في الشأن السوري بطريقة دعمت اشتعال الحروب الأهلية داخلها، في الوقت الذي بدأت فيه قطر والبحرين في جر دول الخليج للتدخل في الشأن السوري بزعم التصدي لتدخل "حزب الله" في الحرب المشتعلة داخل سوريا.

وأكد الحزب، في بيان له، أن هذا الأمر سيؤدي إلى كارثة حتمية، خاصة بعد تدخل الجماعات الإسلامية المصرية، وعدد من الشخصيات الدينية مثل يوسف القرضاوي، والتي طالبت بتدخل أمريكا وأطراف غير عربية في الأزمة السورية، بزعم مساعدة الشعب السوري في ثورته ضد بشار الأسد.

واعتبر الحزب أن هذه الدعاوى لا تساعد الشعب السوري بقدر ما تؤدي إلى تدمير سوريا وتفتت المنطقة وإشعال الحروب الأهلية داخلها.

ودعا الحزب جميع الأطراف العربية للانتباه إلى أن هناك محاولات جادة لتوريط المنطقة في حروب وانفجارات تنتهي بإعادة رسم ملامح الخريطة العربية، بما يتناسب مع الأطماع الأمريكية والإسرائيلية فيها.