كريستيانو رونالدو يدشن تمثالا له بمسقط رأسه

لشبونة، (إفي): دشن نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو تمثالا له اليوم الأحد بجزر ماديرا البرتغالية، مسقط رأسه، وأعرب عن رغبته في الفوز بدوري أبطال أوروبا العام المقبل مع فريقه.

ودشن التمثال الذي يزن 800 كجم، والمصنوع من البرونز ويصل ارتفاعه إلى ثلاثة أمتار و40 سنتيمترا، بمدينة فونشال عاصمة جزر ماديرا بالقرب من المتحف المخصص للاعب الذي تحول لمقصد سياحي رئيسي بالمنطقة يتوافد عليه الزائرين من جميع أنحاء العالم.

كما حصل كريستيانو اليوم على وسام الاستحقاق من حكومة مدينته البرتغالية في حدث شهد حضور عدد من أهم ممثلي سلطات المدينة، حيث أعرب عن شكره وامتنانه قائلا "يا له من فخر التواجد مجددا في ماديرا حيث ترعرعت وحيث تتواجد جذوري وعائلتي. هذا أمر يعني لي الكثير وامتياز كبير".

وشهد الحدث حضورا إعلاميا كبيرا، وكذلك حضور أفراد من عائلة كريستيانو بينهم والدته وابنه.

وأعرب اللاعب عن رغبته في أن يحقق فريقه المدريدي المزيد من الألقاب في عام 2015 والفوز مجددا بدوري الأبطال الأوروبي.

ووصل كريستيانو إلى ماديرا على متن طائرة خاصة فجر اليوم عقب تتويج فريقه الليلة الماضية بلقب مونديال الأندية بمدينة مراكش المغربية بعد فوزه بهدفين دون رد على سان لورنزو الأرجنتيني.

ومن جانبه قال رئيس حكومة ماديرا، ألبرتو جواو جارديم خلال كلمته "أشعر بالفخر الكبير عند قولي في أي مكان بالعالم إنني من ماديرا: لأنهم يقولون لي، مسقط رأس كريستيانو رونالدو".

وخلال عام 2014 ، أحرز كريستيانو الذي ولد في فبراير 1985 بماديرا، 61 هدفا، منها 56 مع فريقه ريال مدريد وخمسة مع منتخب البرتغال.

وبلقب مونديال الأندية الذي توج الملكي به أمس، يفوز كريستيانو للمرة الثانية في تاريخه بأكبر عدد من الألقاب الممكنة مع نفس الفريق مثلما حدث معه بينما كان في صفوف مانشستر يونايتد.

يشار إلى أن كريستيانو هو اللاعب البرتغالي الوحيد المرشح للفوز بالكرة الذهبية لعام 2014 وهي الجائزة التي حصل عليها عامي 2008 و2013.

كما حصل في أكتوبر/تشرين أول الماضي على جوائز أفضل لاعب وأفضل مهاجم وصاحب أفضل هدف بالدوري الإسباني الموسم الماضي.