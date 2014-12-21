وزير التموين : احتياطي القمح يكفي حتى أواخر إبريل المقبل

أعلن خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن الاحتياطي الإستراتيجي من القمح يكفي حتى أواخر شهر أبريل المقبل، بعد أن تعاقدت هيئة السلع التموينية بالوزارة على شراء 300 ألف طن قمح فرنسي وروسي لإنتاج الخبز المدعم من خلال المناقصة العالمية، وهي الـ14 في موازنة العام المالي الحالي، منوها بأن هذا الاحتياطي يفوق حدود الأمان، حيث إن باب استلام القمح المحلي من المزارعين والتجار يبدأ منتصف شهر أبريل أيضا بسعر 420 جنيها للأردب.

وأكد في بيان للوزارة ، اليوم الأحد، أن الكميات التي تم شراؤها تتضمن 240 ألف طن قمح فرنسي و60 ألف طن قمح روسي بمتوسط سعر 273 دولار و94 سنتا للطن، على أن يتم التوريد من يوم 21 من شهر يناير المقبل ولمدة 10 أيام، منوها بأن الإجراءات التي اتخذتها روسيا بحظر توريد الأقماح لبعض الدول ليس من بينها مصر.

وأضاف حنفي أنه من المتوقع استلام كميات تتراوح من 3 ملايين و600 ألف طن إلى 3 ملايين و700 ألف طن وتخزينه في شون حديثة متطورة تكنولوجيا، حيث يتم حاليا مشروع إحلال الشون الحديثة بدلا من الترابية والتي سيتم الانتهاء منه في مارس المقبل، ما يؤدي إلى زيادة الاحتياطي الإستراتيجي من القمح بما يكفي حتى شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح الوزير أن الوزارة تقوم باستيراد الأقماح من عدة دول عن طريق البورصات العالمية وليس دولة بعينها، حيث يتم الاستيراد من روسيا ورومانيا وكندا وفرنسا والأرجنتين وأمريكا وأوكرانيا وغيرها، ويتم إرساء المناقصة على العروض الأكثر جودة والأقل سعرا، وأن جميع الأقماح المستوردة لا تدخل البلاد إلا بعد فحصها في موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية، كما يتم فحصها من خلال لجان فنية في الموانئ المصرية.