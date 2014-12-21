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«العربى» يشيد بجهود رأب الصدع بين مصر وقطر

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رحب الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، العاهل السعودى، للمصالحة بين وقطر وفتح صفحة جديدة بين البلدين الشقيقين لتعزيز عودة العلاقات الطيبة بينهما.

وأكد بيان صادر عن مكتب الأمين العام للجامعة، اليوم الأحد، أن العربى يثمن مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، لرأب الصدع وطي صفحة الخلافات بين البلدين، مشيرا إلى أن المبادرة تتسق مع ميثاق الجامعة العربية الذي يدعو، فى مادته الثانية، إلى توثيق الصلات بين الدول العربية وتحقيق التعاون بينهم.

وأعرب الأمين العام عن أمله في إتمام المبادرة وعودة العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين ودعم التعاون بينهما فى جميع المجالات.

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