البورصة تختتم تعاملات اليوم بأرباح 9.5 مليار جنيهًا

تمكنت البورصة المصرية بنهاية جلسة تعاملات اليوم الأحد من تحقيق مكاسب بلغت 9.5 مليار جنيه مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين وسط ارتفاع جماعي لمؤشرات السوق الرئيسية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق “EGX30″ الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة في السوق بنسبة بلغت 3.46% ليغلق عند مستوى 8690.43 نقطة ثم مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة “EGX70″ بنسبة مكاسب بلغت 2.46% ليغلق عند مستوى 555.86 نقطة ثم مؤشر “EGX100″ الأوسع انتشارا بنسبة مكاسب بلغت 2.55% ليغلق عند مستوى 1056.83 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي الإجمالي للأسهم المقيدة داخل السوق عند 485,568 مليار جنيه مقابل 476,016 مليار جنيه في نهاية الجلسة السابقة.

> من جانبه قال المحلل الفني محمود مصطفى ل ONA. أن السوق إرتد من ادني مستوي سجله عند 8124 نقطه مع الارتداده القويه لاسواق الخليج و امريكا و وصل المؤشر الي منطقه 8700 نقطه و لكن احجام التداول المصاحبة كانت متوسطه غبر مرتفعة و بالتالي رغم ارتفاع السوق جلستين متتاليتين فمازلنا في حركه تصحيحيه للاتجاه الهابط علي المدي القصير و للمؤشر الرئيسي منطقه مقاومه هامه و محوريه من 8800 الي 9000 نقطه .

> وقال أنه يتوقع التجربه عليها في جلسه الغد و ستكون هي المحدده لاتجاه السوق باقي جلسات الاسبوع اما استكمال الصعود عند كسرها لاعلي او الهبوط مره اخري للاقتراب من نقطه الارتداد مره اخري.