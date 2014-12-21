ننشر السيرة الذاتية لرئيس جهاز المخابرات العامة الجديد

اختار الرئيس عبد الفتاح السيسى اللواء خالد فوزى لشغل منصب رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، وقد شغل العديد من المناصب الحساسة فى مسيرته المهنية بالبلاد .

> اللواء خالد فوزى من مواليد الإسكندرية عام 1957 ، حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية بالكلية الحربية ،سلاح المشاة، عام 1978 .

> التحق خالد فوزى بجهاز المخابرات العامة برتبة نقيب عام 1982 ، وتدرج فى جميع الوظائف بهيئة الأمن القومى ، حتى وصل إلى رتبة اللواء، ثم تم الدفع به إلى منصب رئاسة الأمن القومى عام 2013.

> ثم اختياره مساعدًا لرئيس المخابرات العامة لشئون الأمن القومى، و هو أحد أفرع جهاز المخابرات العامة وكان يعمل تحت رئاسة اللواء محمد فريد التهامي، وظل فى منصبه حتى تم تعيينه رسميا اليوم الأحد بقرار جمهورى ، رئيسا للمخابرات العامة.

كما حصل خالد فوزى على نوط الخدمة الطويلة، ومعروف عنه أيضا كفاءته وقدراته على الإدارة.

> وتردد اسم اللواء فوزي -البالغ من العمر 58 عاما- كثيرا إبان ثورة 25 يناير، فقد كان وقتها يشغل منصب رئيس المنطقة الشمالية والغربية للمخابرات المصرية بالإسكندرية، وبحسب معلومات نشرتها جريدة الأسبوع فإن اللواء خالد فوزي كان من أوائل الأسماء التى وضعها الرئيس الأسبق محمد مرسى علي قائمة المطلوب اعتقالهم قبيل ثورة 30 يونيو بسبب مواقفه المناهضة لجماعة الإخوان.