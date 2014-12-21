تقديم موعد صرف المعاشات إلى الأول من يناير بسبب المولد النبوي وأعياد الميلاد

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي تقديم مواعيد صرف المعاشات المستحقة عن شهر يناير ليتم الصرف اعتبارًا من الأول من يناير بدلًا من 10 يناير من نفس الشهر “معاشات استحقاق يوم 10″ وذلك بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف الموافق 3 يناير، وعيد الميلاد الموافق 7 يناير تيسيرًا على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لمواجهة متطلبات المناسبتين.

وقالت والي في بيان، اليوم الأحد، “قررت الوزيرة مد مواعيد العمل بجميع منافذ صرف المعاشات التأمينية حتى السادسة مساءً واعتبار يوم السبت يوم عمل بكافة المنافذ الخاصة بصرف المعاشات خلال شهر يناير على مستوى الجمهورية ومنها المكاتب التأمينية، وفروع بنك ناصر، ومكاتب البريد”.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي في إطار التيسير على أصحاب المعاشات لمنع التزاحم وتيسير إجراءات صرف المعاشات المستحقة عن شهر يناير.

من جانبه، أشار عمر حسن رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي إلى أن تقديم مواعيد الصرف يقتصر على معاشات شهر يناير فقط.