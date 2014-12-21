تقدم إليك "سيدتي.نت" طريقة عمل الملفوف على الطريقة السورية، طبق شتوي شهي ومرغوب من قبل الصغار والكبار على حد سواء

المقادير

حبة (رأس)متوسطةالحجم من الملفوف

ثلاثة أرباع الكيلو غرام من اللحم المفروم ناعماً

كوب من الأرز قصير الحبة منقوع قبل ساعة من إعداد الطبق

كوب وربع الكوب من الماء

حبة متوسطة الحجم من البصل المفروم فرماً ناعماً

ربع كوب من البقدونسل المفروم

ملح، حسب الرغبة

ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقة صغيرة من السكر البني

5 ملاعق كبيرة من خل التفاح

طريقة التحضير

1. افصلي أوراق الملفوف عن بعضها البعض برفق، وقطعي كل ورقة الكبيرة من بينها إلى نصفين، ثم ضعيها بمجملها في قدر من الماء المغلي، وذلك لمدة 5 دقائق.

2. صفّي هذه الأوراق من الماء، وانزعي الضلوع الكبيرة، برفق.

3. لإعداد الحشو:اخلطي اللحم، مع الأرز، والماء، والبصل، والبقدونس. وأنثري الكركم والملح.

4. مدي أوراق الملفوف، وضعي قليل من حشو الأرز على الطرف الكبير ومنها، ثم اطوي الجوانب إلى الداخل،فلفّيها.

5. صفي ضلوع الملفوف التي تخلصتِ منها مسبقاً، في قعر وعاء الطهي،ثمّ صفي لفائف الملفوف فوقها. وصبي فوقها الماء، وضعي صحناً ثقيلاً فوقها، ثم غطي الوعاء لمدة 45 دقيقة، وذلك على نار هادئة.

6. اخلطي السكر والخل معاً، واسكبي هذا الخليط فوق الملفوف، واتركيه على النار لمدة 25 دقيقة إضافية.

7 زيّني هذا الطبق بحب الرمان الأحمر، أو بالكمون،وقليل من الشبت المفروم. وقدّميه مع الليمون الحامض.

(هذه المقادير تكفي 7 أشخاص).

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