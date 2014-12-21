"الكريم كراميل" بالجوز

يعتبر الكريم كراميل من أكثر وصفات الحلويات شيوعا ورغبة، تقدم إليك "سيدتي.نت" وصفة كريم كراميل بالجوز من المطبخ الشامي...جربيها لتبهري ضيوفك بتحلية مميزة ومختلفة

المقادير

نصف كوب من السكر

ملعقتان كبيرتان من الماء

كوب من الحليب

كوب من الكريما المخفوقة

كوب من حليب جوز الهند

6 حبات من البيض

صفار 4 بيضات

ملعقتان صغيرتان من بشر البرتقال

ملعقتان صغيرتان من الفانيليا السائلة

كوب من الجوز (عين الجمل)، للتزيين

طريقة التحضير

1. ضعي السكر والماء في قدر على النار، وحركيهما، حتى يحترق السكر، ويتخذ لون "الكراميل".

2. في أوعية تحضير "الكب كيك"، اسكبي السكر المحروق بالتساوي، بدون أن تملئي هذه الأوعية، ثم اتركيها حتى تبرد تماماً. ثمّ وزعي هذه الأوعيةعلى صينيّة تحتوي على الماء.

3. في قدر عميقة، ضعي الحليب، والكريماالمخفوقة، وحليب جوز الهند،وذلك على النار، حتى يسخن الحليب قليلاً.

4. في الخلاط الكهربائي، اخفقي البيض، وصفار البيض، وبشر البرتقال، والفانيليا، وذلك على سرعة متوسّطة، ولمدة دقيقة.

5. ثم، أضيفي خليط الحليب إلى خليط البيض، واخلطي لمدة دقيقة إضافيّة، وذلك حتى يتجانس الخليطان.

6. اسكبي خليط الخلاط، فوق "الكراميل"، وغطّي القالب بالقصدير، وضعي صينية الحمام المائي التي تحتوي على صينيّة الكراميل على نار هادئة لمدة ساعة، أو في داخل الفرن للفترة الزمنية عينها.

7. أخرجي القالب من الماء، وضعيه في حرارة الغرفة، حتى يبرد. ثم، أدخليه للثلاجة، واتركيه لمدة يوم.

9. اقلبي الكراميل في أكواب، وزيني هذه الأخيرة بالجوز، وقليل من بودرة السكر (اختياري).

(هذه المقادير تكفي 10 أشخاص).

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