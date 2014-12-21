النيابة فى غرفة عمليات رابعة: مرشد الجماعة قال لى “طظ فى مصر”..فالوطن عندهم سلعة

نوه ممثل النيابة فى القضية المعروفة اعلاميا بغرفة عمليات رابعة أن مرشد الجماعة السابق قالها طظ فى مصر، فالوطن عندهم بضاعة والدين عندهم سلعة، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، كما استشهد ممثل النيابة بأقوال الشهود وتحريات المباحث حول الواقعة.

> وأضاف أن الجماعة ليست جمعية خيرية برغم زعمهم انهم يدعون الي الاسلام الذي جاء به الرسول الكريم لكن هذا بهتان عظيم ، وان الإرهاب ظهر بهم منذ تكوين التنظيم منذ أكثر من 80 عاما ، وشعارها” أمرا وطاعة ” ، وستشهد …أن هذه الفئة يخرج قوما . هم الاخوان.

> وأضاف ان الشعب المصري هب بشيوخة وأطفالة ليقصوا من طغي ، خرجوا من أجل قضية حق ، وان الجماعة قال عنها العلماء أنها من الفرق الضالة .

وقال ممثل النيابة العامة لنا الله ولكم شيطانكم ولنا الأمة الأسلامية ولكم تنظيمكم الدولي ، غرفة إعلام تصدر معلومات لتنفيذ عمليات إرهابية إخوانية ثم يقولون دعوة وسلمية ، هؤلاء هم الاأخوان سيادة الرئيس .

كما طالبت النيابة فى نهاية مرافعتها بـ”غرفة عمليات رابعة” بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين.

وذلك امام محكمة جنايات القاهرة،المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة،اثناء سماع ، مرافعة النيابة العامة فى محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة.

فيما تضم قائمة المتهمين: محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبوبكر الصديق، سعد الحسينى، مصطفى الغنيمى، وليد عبدالرؤوف شلبى، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبوبركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبداللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبوالعبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هانى صلاح الدين، وآخرون.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.