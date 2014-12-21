أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

الأمم المتحدة تدعو باكستان للعدول عن استئناف تطبيق أحكام الإعدام

Google+ Print

دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إسلام آباد، السبت، حكومة باكستان إلى العدول عن استئناف تطبيق أحكام الإعدام.

وذكرت تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية، أن حكومة باكستان قررت العودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام بعد مصرع 141 شخصا- أغلبهم من الأطفال -، بعد الهجوم الذي نفذته عناصر من حركة طالبان، الثلاثاء، الماضي على مدرسة عسكرية في مدينة «بيشاور» الباكستانية.

وحذر مكتب حقوق الإنسان من أن استئناف أحكام الإعدام سوف يغرق البلاد في دائرة من الانتقام.

وكانت قوات الأمن الباكستانية قد وضعت في حالة تأهب استعدادا لإعدام المزيد من العناصر المسلحة خلال الأيام المقبلة، حيث أمرت قوات الجيش أيضا بتقديم المساعدة في تأمين السجون تحسبا لمحاولة عناصر طالبان اقتحامها لتحرير المحتجزين قبيل إعدامهم.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل