الأمم المتحدة تدعو باكستان للعدول عن استئناف تطبيق أحكام الإعدام

دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إسلام آباد، السبت، حكومة باكستان إلى العدول عن استئناف تطبيق أحكام الإعدام.

وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية، أن حكومة باكستان قررت العودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام بعد مصرع 141 شخصا- أغلبهم من الأطفال -، بعد الهجوم الذي نفذته عناصر من حركة طالبان، الثلاثاء، الماضي على مدرسة عسكرية في مدينة «بيشاور» الباكستانية.

وحذر مكتب حقوق الإنسان من أن استئناف أحكام الإعدام سوف يغرق البلاد في دائرة من الانتقام.

وكانت قوات الأمن الباكستانية قد وضعت في حالة تأهب استعدادا لإعدام المزيد من العناصر المسلحة خلال الأيام المقبلة، حيث أمرت قوات الجيش أيضا بتقديم المساعدة في تأمين السجون تحسبا لمحاولة عناصر طالبان اقتحامها لتحرير المحتجزين قبيل إعدامهم.