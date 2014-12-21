إطلالات كارثيّة للنجمات في 2014، فمن صاحبة الإطلالة الأسوأ؟

كما أنّ عام 2014 كان حافلاً بإطلالات أنيقة ومدهشة على السجّادة الحمراء، فقد شهد كذلك الكثير من الإطلالات القبيحة، التي افتقدت بشكل كبير إلى الذوق. ومن المفاجئ أنّ الكثير من هذه الإطلالات جاءت من قبل نجمات مشهورات بملابسهنّ المميّزة وخياراتهن الرائعة في الموضة. لكنّهن على ما يبدو أخطأن في بعض الأحيان، أو اخترن إطلالات لا تتناسب مع أذواقهن. من بين أولئك كانت الفنانة هيفا وهبي، التي ارتدت في "كان" فستاناً قبيحاً من تصميم Roberto Cavalli، فلم يُناسبها أبداً. وLupita Nyongo التي أدهشتنا في أروع الإطلالات هذا العام، لم تكن كذلك في حفل Met Ball، حيث اختارت "لوك" سيئاً جداً، بدا كأنّه زيّ تنكّريّ. أمّا سوزان نجم الدين، التي من النادر أن تبدو أنيقة على السجّادة الحمراء، فلم تخيّب أملنا، وظهر فشلها على مستوى الأناقة، في مهرجان دبي السينمائي...

شاهدي بالصور أسوأ إطلالات النجمات لعام 2014، واحكمي بنفسك على صاحبة الإطلالة الأسوأ.

سيعجبك أيضاً: