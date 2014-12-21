ارتفاع العجز التجاري في سبتمبر

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إرتفاع قيمة عجز الميزان التجاري خلال شهر سبتمبر الماضي ليسجل 27.9 مليار جنيه مقابل 16.3 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة ارتفاع 70.9 .

وأوضح الاحصاء فى النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر سبتمبر 2014 والصادرة اليوم أن قيمة الصادرات تراجعت بنسبة 12.5% لتبلغ 14.6 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر من العام الجاري مقابل 16.6 مليار جنيه خلال شهر ستمبر من عام 2013 بسبب انخفاض قيمة بعض السلع وأهمها المنتجات البترول واللدائن بأشكالها الأولية ومنتجات الألبان بجانب تراجع قيمة الفواكه الطازجة و البلاط والأدوات الصحية والخزفية.

وأضاف أن قيمة الواردات ارتفعت بنسبة 28.8 خلال الفترة المذكورة لتسجل 42.5 مليار جنيه مقابل 32.9 مليار جنيه خلال فترة المقارنة مرجعا ذلك إلى ارتفاع قيمة بعض السلع وأهمها المنتجات البترول والمواد الاولية من الحديد أو الصلب سيارات الركوب الذرة وأجزاء السيارات.