أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ارتفاع العجز التجاري في سبتمبر

Google+ Print
ارتفاع العجز التجاري في سبتمبر ارتفاع العجز التجاري في سبتمبر

 

ارشيفية

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إرتفاع قيمة عجز الميزان التجاري خلال شهر سبتمبر الماضي ليسجل 27.9 مليار جنيه مقابل 16.3 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة ارتفاع 70.9 .

وأوضح الاحصاء فى النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر سبتمبر 2014 والصادرة اليوم أن قيمة الصادرات تراجعت بنسبة 12.5% لتبلغ 14.6 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر من العام الجاري مقابل 16.6 مليار جنيه خلال شهر ستمبر من عام 2013 بسبب انخفاض قيمة بعض السلع وأهمها المنتجات البترول واللدائن بأشكالها الأولية ومنتجات الألبان بجانب تراجع قيمة الفواكه الطازجة و البلاط والأدوات الصحية والخزفية.

وأضاف أن قيمة الواردات ارتفعت بنسبة 28.8 خلال الفترة المذكورة لتسجل 42.5 مليار جنيه مقابل 32.9 مليار جنيه خلال فترة المقارنة مرجعا ذلك إلى ارتفاع قيمة بعض السلع وأهمها المنتجات البترول والمواد الاولية من الحديد أو الصلب سيارات الركوب الذرة وأجزاء السيارات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا