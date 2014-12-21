فان جال محبط من تعادل مانشستر يونايتد

عبر لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد عن إحباطه من تعادل فريقه مع أستون فيلا 1-1 في لقاء الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

صرح المدرب الهولندي بعد اللقاء قائلا: "أضعنا نقطتين، كنا الفريق الأفضل، وهذا أمر محبط عندما تتسيد اللقاء ولا تفوز، لابد من أن تفوز بمثل هذه اللقاءات لأن المشوار ما يزال طويلا، تشيلسي سيلعب أمام ستوك سيتي وهي مباراة ليست بالسهلة".

وكان يونايتد قد انتصر في الستة لقاءات التي سبقت لقاء أستون فيلا في الدوري جعلته يقترب كثيرا من المقدمة ويبتعد بسبع نقاط فقط عن المتصدر تشيلسي.

سيستضيف مانشستر يونايتد فريق نيوكاسل يونايتد في الجولة القادمة، ثم يحل ضيفا على توتنام هوتسبرز في المباراتين المتبقيتين للفريق بالدور الأول من الموسم.