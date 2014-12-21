مدبولي يتفقد مبنى النائب العام الجديد و1180 وحدة بمشروع “المليون” بالتجمع الخامس

فاجأ الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولى مدينة القاهرة الجديدة، بزيارة لتفقد المشروعات المختلفة التى يتم تنفيذها فى المدينة، ومن بينها 59 عمارة يتم تنفيذها حاليا ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى “المليون وحدة” ومبنى النائب العام الجديد.

وأبدى الوزير سعادته بالمستوى الذى ظهرت عليه المشروعات التى يتم تنفيذها، خاصة عمارات الإسكان الاجتماعى التى بدأت منذ 3 شهور فقط، ووصلت نسبة تنفيذها إلى 40%.

وطالب الوزير ، المهندس علاء عبدالعزيز رئيس جهاز المدينة، ومقاولى المشروع، بتغيير ألوان وتصميم وجهات العمارات، بحيث تكون مختلفة عن باقى وحدات المشروع على مستوى المدن الجديدة، وأكد المهندس كمال فهمى ، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتنمية وتطوير المدن، أنه تم اعتماد نموذجين جديدين للاسكان الاجتماعى.

وأشار المهندس علاء عبدالعزيز، أن عدد وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى، تصل إلى 1180 وحدة سكنية، وسيتم الانتهاء منها خلال شهر مارس المقبل.

وأوضح عبدالعزيز، أنه سيتم توصيل التيار الكهربائى إلى 225 مصنعا جديدا فى المنطقة الصناعية حتى نهاية الأسوع الحالى، وسيتم إكمالها إلى 400 مصنع نهاية الشهر الجارى، لافتا إلى أنه يتم حاليا رفع المخلفات عن أراضى الإسكان المتميز، لبدء التسليم خلال 20 يوما.

وتفقد الوزير المبنى الجديد للنائب العام بالتجمع الخامس، للتأكد من جاهزيته للتسليم، مبديا إعجابه بإنجاز المبنى بمستو عال خلال فترة عام واحد.

أ ش أ