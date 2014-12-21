29 مليونا و272 ألف جنيه لإنشاء مشروعات بمركز ومدينة الغنايم بأسيوط

قال محمد فرغلى محمد رئيس مركز ومدينة الغنايم انه تم إنجاز العديد من المشروعات والإنجازات بمركز ومدينة الغنايم خلال الشهر الماضى حيث تم توريد وتركيب بالدورات وبلاط أرصفة أمام المدرسة الثانوية الصناعية وإنشاء مظلة بتكلفة قدرها 50 ألف جنيه وجارى العمل أيضا فى إنشاء 9 عمارات سكنية بتكلفة قدرها 27 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ فى 3 عمارات حوالى 75% أما الـ6عمارات الباقية فبلغت نسبة التنفيذ بها حوالى 40 %، مشيراً إلى حرص اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط على سرعة الإنتهاء منهم فى أقرب وقت لتوفير هذه الوحدات السكنية للمواطنين.

و أضاف محمد فرغلى انه تم توريد 202 عامود إنارة و محولين بتكلفة قدرها مليون و520 ألف جنيه لمدينة الغنايم وقرية دير الجنادلة وقرية العزايزة، كما تم توريد معدات وأدوات إنارة بمركز الغنايم بإعتماد قدره 375 ألف جنيه، كما سيتم استكمال حديقة الربوة بتكلفة قدرها 347 ألف جنيه.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الغنايم انه تم إفتتاح 19 فصل محو أميه إلتحق بها 224 دارس كما تم عقد الإمتحان النهائى لـ15 فصل من فصول تعليم الكبار لـ170 دارس كما سيتم إفتتاح 10 فصول أيضا لمحو الأمية فى الفترة القادمة، كما سيتم إعداد قافلة إعلامية لتعليم الكبار خلال الشهر القادم.

وأشار محمد فرغلى إلى انه جارى عمل دهانات أرصفة لمدخل مدينة الغنايم كما تم تقليم الأشجار القديمة بديوان الوحدة المحلية لمركز الغنايم وجارى ربط خطوط المياه وتغذية محطات مياه مركز ومدينة الغنايم من محطة مياه مركز ومدينة صدفا بتنفيذ شركة المقاولون العرب وتحت غشراف الهيئة القومية لمياه الشرب بأسيوط، كما تم تحرير 15 محضر لمخالفات بيئية بالمركز، و8 محاضر نظافة.

كما تم تحرير 81 مخالفة تموينية فى مجال المخابز البلدى والطباقى وفى مجال الأعمال الهندسية قامت الإدارة الهندسية بتوصيل 103 طلب مرافق مياه وكهرباء كما تم إزالة الإشغالات الموجودة بجوار المدرسة الإعدادية الجديدة بمدينة الغنايم كما تم إصدار 8 رخص مبانى و9 قرارات لمنشآت آيلة للسقوط.

وقال فرغلى انه تم القيام بحملة إزالات مكبرة بمدينة الغنايم أسفرت عن إزالة 3 أكشاك بدون ترخيص بالإضافة إلى تحرير 10 محاضر إشغال طريق كما تم تركيب كابينة تليفونات سعة 1030 خط، بالإضافة إلى 528 خط DSL بقرية العزايزة، حيث يأتى هذا فى اطار حرص الدولة على تنمية القرى وتوفير وسائل الإتصال بالعالم الخارجى بها.